Видеофакт: 17-метровая новогодняя елка сгорела дотла в Казахстане





Пожар произошел на новогодней елке, установленной в центре села Мангистау Мунайлинского района, передает комитет по чрезвычайным ситуациям республики.





sputnik.by Елка загорелась в ночь на 1 января – 17-метровое искусственное праздничное дерево было полностью охвачено огнем. Оперативно приехавшие сотрудники пожарной службы потушили пламя, но от праздника остался лишь обуглившийся каркас, пишет









По информации комитета по ЧС, жертв и пострадавших в результате пожара нет. По предварительной информации, елка загорелась из-за замыкания в электропроводке висевших на ней гирлянд.



