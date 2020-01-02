ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Отходим от новогодних праздников за 15 минут. Между нами, девочками, делимся чудо-комплексом (видео)

02.01.2020 — Разное | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

Отходим от новогодних праздников за 15 минут. Между нами, девочками, делимся чудо-комплексом (видео)

Школа «Ревитоника» для подписчиков на своем youtube-канале еще до Нового года поделилась эффективными экспресс-приемами, как встретить праздник неотразимыми и во всей красе. Но, поверьте, накануне грядущего выхода на работу они тоже будут нам весьма кстати. Итак, чем нам поможет всего за 15 минут этот чудо-комплекс простых и полезных упражнений? Релакс, подтяжка лица и шеи, избавление от отеков, свежий вид и даже корректировка осанка — великолепно, не правда ли? Так что, смотрим, запоминаем и пользуемся на здоровье и долгую молодость!

1. Прием «Танцующий цветок».
2. Прием «Изящный овал».
3. Остеопатический прием «Дуэт молодости».
4. Тонизирующий массаж головы.
5. Экспресс-лифтинг лица.
6. Лифтинг верхних век.
7. Прием «Угол молодости».
8. Завершающий расслабляющий прием.

 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Школа «Ревитоника» для подписчиков на своем youtube-канале еще до Нового года поделилась эффективными экспресс-приемами, как встретить праздник неотразимыми и во
 
Новости дня
Новости разные
 
Выяснилось, Солженицына выдвигали на Нобелевскую премию ещё в 1969 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
03.01.2020
Новости Волковыска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика