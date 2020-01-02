Отходим от новогодних праздников за 15 минут. Между нами, девочками, делимся чудо-комплексом (видео)

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Школа «Ревитоника» для подписчиков на своем youtube-канале еще до Нового года поделилась эффективными экспресс-приемами, как встретить праздник неотразимыми и во всей красе. Но, поверьте, накануне грядущего выхода на работу они тоже будут нам весьма кстати. Итак, чем нам поможет всего за 15 минут этот чудо-комплекс простых и полезных упражнений? Релакс, подтяжка лица и шеи, избавление от отеков, свежий вид и даже корректировка осанка — великолепно, не правда ли? Так что, смотрим, запоминаем и пользуемся на здоровье и долгую молодость!

1. Прием «Танцующий цветок».

2. Прием «Изящный овал».

3. Остеопатический прием «Дуэт молодости».

4. Тонизирующий массаж головы.

5. Экспресс-лифтинг лица.

6. Лифтинг верхних век.

7. Прием «Угол молодости».

8. Завершающий расслабляющий прием.