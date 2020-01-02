Выяснилось, Солженицына выдвигали на Нобелевскую премию ещё в 1969 году

Александр Солженицын, 1994 год

Фото: А. Натрускин / РИА Новости





Кандидатура писателя Александр Солженицына была впервые выдвинута на Нобелевскую премию в 1969 году. Об этом свидетельствуют документы, рассекреченные Шведской академией, сообщает ТАСС.









Яков Малкиель и Дензель Карр. Малкиель при этом отметил, что писателю следуют присудить премию за все его творчество, пишет lenta.ru Отмечается, что списки кандидатов остаются закрытыми 50 лет. Согласно обнародованным документам, кандидатуру Солженицына выдвинули профессоры Калифорнийского университета в Берклир. Малкиель при этом отметил, что писателю следуют присудить премию за все его творчество, пишет





Нобелевский комитет согласился с высокой оценкой творчества Солженицына и подчеркнул, что перевод его романа (не уточняется название — прим. «Ленты.ру») является одним из выдающихся событий в европейской литературе последних лет.





При этом в Шведской академии сообщили, что присуждение премии может обернуться для Солженицына «такими же трагическими последствиями, как при награждении Бориса Пастернака» (получивший Нобелевскую премию в 1958 году Пастернак был вынужден отказаться от нее из-за травли, развернувшейся против него в Советском Союзе — прим. «Ленты.ру»).









Александру Солженицыну в 1970 году присудили Нобелевскую премию по литературе «за нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы». В 1974 году его выслали из страны и лишили гражданства, вернуться на родину он смог только 20 лет спустя. Умер писатель в 2008 году в возрасте 89 лет. Он похоронен на кладбище Донского монастыря в Москве.



