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Нефть резко подорожала после гибели иранского генерала
Источник материала: Партизан
При ударе по выезжающей из аэропорта Багдада автоколонне погиб иранский генерал Касим Сулеймани.
Нефть подорожала более чем на 2% на фоне гибели иранского генерала Касима Сулеймани в результате удара США в пятницу, 3 января, пишет
Как свидетельствуют данные торгов, стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,76% – до 68,09 долларов за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI – на 2,75%, до 62,86 долларов за баррель.
Напомним, при осуществленном вертолетами США налете был убит иранский генерал Касим Сулеймани. Он находился в автомобиле, который выезжал из аэропорта Багдада.
Сулеймани командовал спецподразделением Эль-Кудс, отвечающим за организацию военных операций Ирана за рубежом.
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При ударе по выезжающей из аэропорта Багдада автоколонне погиб иранский генерал Касим Сулеймани.
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