Нефть резко подорожала после гибели иранского генерала

korrespondent.net Нефть подорожала более чем на 2% на фоне гибели иранского генерала Касима Сулеймани в результате удара США в пятницу, 3 января, пишет

Как свидетельствуют данные торгов, стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,76% – до 68,09 долларов за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI – на 2,75%, до 62,86 долларов за баррель.





Напомним, при осуществленном вертолетами США налете был убит иранский генерал Касим Сулеймани. Он находился в автомобиле, который выезжал из аэропорта Багдада.

Сулеймани командовал спецподразделением Эль-Кудс, отвечающим за организацию военных операций Ирана за рубежом.



