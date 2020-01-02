«Покупают не только бедные». Кто ходит за одеждой в секонд-хенды в Литве и что там можно купить

Источник материала: Tut.by

«Не знаю, как у вас, но в Литве в секонд-хенды ходят далеко не только те, кто не может позволить себе новую одежду», — рассказывает продавец одного из магазинов одежды и прочего из вторых рук в Вильнюсе. Такие торговые объекты в литовской столицы довольно распространены, причем их много не только в спальных районах, но и в центре. В ассортименте здесь не только кофты — брюки, но и посуда, постельное белье, светильники, игрушки, галантерея и многое другое. FINANCE.TUT.BY во время шоп-тура прошелся по магазинам секонд-хенд в Вильнюсе и посмотрел, кто там отоваривается и что сколько стоит.





«Многие покупают не новую одежду, потому что бережно относятся к природе»

В Беларуси не все к магазинам секонд-хенда относятся дружелюбно. Начиная от самих белорусов, которые считают, что носить одежду с чужого плеча не стоит, и заканчивая некоторыми чиновниками, полагающими, что из-за бэушной одежды, которой все больше поступает в нашу страну, хуже продается то, что производит отечественная легкая промышленность. Некоторые из них даже полагают , что моду на секонд-хенд создали в Беларуси.

— Страна не может превратиться в мусорку для б/у одежды. В России, к примеру, сейчас нет такой динамики открытия магазинов секонд-хенда, — говорила летом в своем интервью Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром». — Мы сами создали некую моду на секонд-хенд. А ведь это вещи, которые были в употреблении. И хорошо, если их обработали каким-то веществом, к примеру газом, или постирали, чтобы дезинфицировать после предыдущего человека, который ее носил. У нас в стране их никто не стирает и не дезинфицирует, — отметила председатель. — Здоровенными тюками это все возится, особенно через польскую границу, приезжают различного плана частники, эти тюки разбирают, загружают в свои микроавтобусы и увозят. Никакой обработки у нас эти вещи не проходят.





На самом деле это понятие появилось задолго до того, как сам секонд-хенд пришел в Беларусь. Во многих европейских странах такие магазины очень распространены. К примеру, в Вильнюсе секонд-хендов уйма. И если у нас в большинстве они расположены в «спальниках», то в Вильнюсе их довольно много в самом центре.

Утром в будний день в секонд-хендах Вильнюса людно. Покупатели разных возрастов, и молодежь, и люди средних лет, и пенсионеры, рассматривают вещи, аккуратно развешенные на вешалки и рассортированные по цветам. Продавцы вежливые и услужливые: если видят, что кто-то из покупателей уже взял несколько вещей на примерку, предлагают отнести в примерочную, помогают разобраться с размером.





Основное отличие литовских секондов от наших — там продается не только одежда, обувь, сумки и постельное белье. Там можно встретить посуду, какие-то предметы интерьера, к примеру, настольные лампы, посуду, подсвечники, бижутерию, елочные игрушки, текстиль для дома и даже нитки для вязания. Здесь можно купить симпатичную интерьерную куклу за 5−8 евро (11,8 — 18,9 рубля) или вазочку за 3 (7 рублей).





В Беларуси многие считают, что в секондах одеваются преимущественно люди с низкими доходами.

— Не знаю как у вас, но в Вильнюсе в секонд-хенды ходят далеко не только те, кто не может позволить себе новую одежду, — говорит продавец одного из магазинов. — Хотя и для малоимущих это выход. Во-первых, у нас можно найти какие-то оригинальные вещи как для повседневной носки, так и, к примеру, для театра или маскарада. Если вы обратили внимание, здесь довольно много костюмов. Во-вторых, в Европе сейчас очень поддерживаются идеи рационального использования различных ресурсов и бережного отношения к природе. Поэтому многие покупают не новую одежду еще и из этих соображений. Особенно молодежь. В-третьих, у нас продается не только одежда и обувь. Некоторые приходят к нам за какими-то эксклюзивными предметами интерьера, подарками, вещами для коллекций.

По словам продавцов, жители Литвы не видят ничего зазорного в том, чтобы одеваться или покупать что-либо другое в секонд-хенде.

«Я могу себе позволить покупать и новое, даже далеко не самое дешевое, часто так и делаю»

Цены в секонд-хендах Вильнюса примерно в 1,5 раза ниже, чем в белорусских. Да и вещи по качеству лучше: нет тех, что сильно изношены, с очевидными дефектами — большими пятнами, дырками и прочим. Очень много новых вещей.





К примеру, новая фирменная зимняя куртка стоит всего 25 евро (59 рублей). То, что она не носилась, можно заметить по совершенно не истрепанным липучкам на воротнике и рукавах, вшитым в шов бумажным ярлычкам и пластиковому держателю, который остался от родной бирки. Кстати, ассортимент верхней одежды здесь довольно большой.

Довольно много здесь свитеров и теплых кофт. Заметили, что большая часть — фирмы H&M. Стоят они от 4,5 евро (10,6 рубля) до 8 (18,9 рубля). Но большинство 5−6 (11,8 — 14,2). Есть и большие, и маленькие размеры. В белорусских секондах вещей 42−46 размера обычно не очень много. Мы нашли свитер за 6 евро (14,2) точно такой, как в белорусском секонд-хенде видели за 24 рубля.





Платье в секондах Вильнюса можно купить за 5−15 евро (11,8 — 35,5). Есть очень симпатичные варианты. Брюк и джинсов тоже достаточно широкий ассортимент. Цены от 4 до 25 евро (9,5 — 59). Мы нашли совершенно новые джинсы, с родной этикеткой за 6 евро (14,2).

Симпатичную майку можно купить за 2−4 евро (4,7 — 9,5), байку — за 3 — 8 (7,1 — 18,9). Майки у нас незначительно дороже — на пару рублей. А вот такие байки, как здесь по качеству, обойдутся в раза два дороже.





Еще нам приглянулись новые кроссовки фирмы Nike всего за 13 евро (30,7).

— Может, у вас шапка-ушанка меховая для мужчины есть, — спросила пожилая покупательница у продавца. — Муж свою такую очень любит, а она у него уже старая, носить стыдно.

Шапки в продаже не оказалось.

Люди покупают здесь даже халаты и пижамы, и их в продаже довольно много. Теплый халат можно приобрести за 7−8 евро (16,5 — 18,9), пижаму из флиса за 5−10 евро (11,8 — 23,6).





— Atsiprašome, — обратилась к нам на литовском женщина средних лет, которая примеряла фиолетовый пуховик. Поняв, что мы из Беларуси, продолжила говорить на русском. — Как вы считаете, стоит покупать пальто такого цвета? Мне идет или старит?

Цвет собеседнице отлично подходил, о чем мы ей и сказали. Потом спросили, почему она утром не на работе, кем работает и почему пришла в секонд-хенд.

— Вообще я повар в кафе, но сегодня у меня выходной. Зато в субботу и воскресенье работаю. Я люблю такие магазины. Здесь еще рядом комиссионный есть, там много интересных вещей, — рассказывает женщина. — Сейчас просто зашла, пуховик приглянулся, стоит 30 евро (70,9). Я могу себе позволить покупать и новое, даже далеко не самое дешевое, часто так и делаю. Но здесь много качественной одежды и в единственном экземпляре. Поэтому почему бы что-то не купить и здесь.





По поводу того, что одежда в секонд-хендах обрабатывается непонятно чем, собеседница с улыбкой сказала, что это все глупости.

— Здесь вещи гораздо чище и безопаснее, чем многие новые на рынках, — говорит она. — За этим, поверьте, очень хорошо следят.

К слову, в литовских секондах нет такого резкого и едкого запаха химии, как в белорусских.

Еще одно отличие — в наших секондах обычно три четверти — это одежда для женщин. Для мужчин лишь небольшая часть. Здесь же полноценные мужские отделы, где есть байки, майки, свитера, пиджаки, джинсы, брюки и прочее. Даже рюкзаки и сумки есть, по довольно приятным ценам. Первые — по 5−10 евро (11,8 — 23,6), вторые — по 7−12 (16,5 — 28,4).





В магазинах довольно много и детской одежды. Стоит примерно столько же, сколько и в наших магазинах. Скажем, детское велюровое платьице стоит 2 евро (4,7), тонкая трикотажная кофточка — 1,5 евро (3,5), теплый флисовый комбинезон — 5 евро (11,8), джинсовый комбинезон — 4 евро (9,4), ползунки можно купить по 1 — 1,5 евро (2,4 — 3,5).

Удивило, что в литовских секондах на вещах нет противокражных чипов. При этом продавцы не ходят за тобой по пятам и не смотрят, сколько ты взял вещей в примерочную.