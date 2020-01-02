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От «Чернобыля» до «Игры престолов». 10 громких западных сериалов 2019 года

03.01.2020 10:27 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

От «Чернобыля» до «Игры престолов». 10 громких западных сериалов 2019 года
«Игра престолов», «Карнивал Роу», «Чернобыль». © / Коллаж АиФ

«Чернобыль»

Мини-сериал канала HBO является хронологией Чернобыльской катастрофы. События апреля 1986 года воссозданы относительно точно; саму станцию снимали на литовской Игналинской АЭС, а сценарий был написан на основе литературных источников (в их числе была, например, «Чернобыльская молитва» Светланы Алексиевич).

От «Чернобыля» до «Игры престолов». 10 громких западных сериалов 2019 года Ядерная «клюква». Что не так с сериалом «Чернобыль»?

Главным действующим лицом «Чернобыля» является Валерий Легасов (его играет Джаред Харрис) – советский химик-неорганик, один из тех, кто боролся с последствиями аварии и расследовал её причины. В фильме множество реальных персонажей– например, глава правительственной комиссии по расследованию Борис Щербина (Стеллан Скарсгард); но есть и вымышленные герои– женщина-физик Ульяна Хомюк (Эмили Уотсон). Оценки сериала были противоречивыми – кому-то понравился подход авторов (сценарист Крейг Мейзин и режиссёр Йохан Ренк) и канала к историческому кино, кто-то возмущался, насколько ходульно показан поздний СССР, и указывал на исторические неточности. Эти споры не помешали «Чернобылю» получить одну из высших оценок на портале IMDb; сейчас его пользовательский рейтинг – 9,5 баллов из 10 возможных.

«Благие знамения»

Два приятеля, которые прижились на Земле – демон Кроули (Дэвид Теннант) и ангел Азирафаэль (Майкл Шин), – пытаются предотвратить почти неизбежный Армагеддон. Но ребенок-антихрист Адам Янг (Сэм Тэйлор Бак) уже родился (хотя его перепутали и отправили в другую семью, поэтому он вырос добрым), четыре всадника Апокалипсиса – Война, Загрязнение (так в книге, сегодня актуально состояние окружающей среды), Голод и Смерть – возвращаются, а обитатели и Рая, и Ада всерьез намерены разобраться с оппонентами раз и навсегда. Предыдущие экранизации юмористического фэнтези Терри Пратчетта (телефильмы «Цвет волшебства», «Опочтарение») или книг Нила Геймана (сериал канала Starz «Американские боги») были не самыми лучшими фильмами в истории телевидения, поэтому и к сериалу по их совместному роману «Благие знамения» отношение поначалу было выжидательным. Впрочем, сомнения не оправдались – сериал получился захватывающим и очень хорошо передал дух книги.

«Корона», 3-й сезон

Исторический сериал Netflix, очень подробная и проникнутая уважением к героине биография правящей английской королевы Елизаветы II. Первый и второй сезон вышли в 2016-м и 2017-м годах, они охватывали период с 1947 года (свадьба Елизаветы и принца-консорта Филиппа) по 1964-й годы (рождение принца Эдварда).

От «Чернобыля» до «Игры престолов». 10 громких западных сериалов 2019 года Гараж Ее Величества. Все машины королевы Великобритании Елизаветы Второй

Третьего сезона пришлось ждать два года, и он ожидался не самым захватывающим; больше надежд было на 4-й сезон, в котором одними из главных действующих лиц будут Маргарет Тэтчер и леди Диана Спенсер. Впрочем, как и в случае с «Благими знамениями», опасения не оправдались. Бурные 60-е и начало 70-х, битломания, чемпионат мира по футболу 1966 года (на нем сборная СССР была четвертой) и многие другие события – как в мире, так и в королевской семье. Королеву в этом сезоне играет Оливия Колман (в первых сезона была Клэр Фой). Напомним, что сериал за два предыдущих сезона заработал 26 номинаций на праймтаймовую «Эмми» и выиграл восемь наград.

«Годы»

Очень любопытный по задумке британский мини-сериал. Это семейная драма – в центре сюжет большая семья Лайонсов, у которых вроде бы обычные проблемы обычных людей нашего времени. Вот только события сериала начинаются в 2019 году – а все шесть серий охватывают пятнадцать лет. Поэтому заодно с перипетиями семейной жизни главных героев зрители видят, каким будет Британия и остальной мир в ближайшем будущем – во всяком случае, в представлении авторов фильма.

«Половое воспитание»

Еще одно британское шоу; этот сериал строго следует своему названию и посвящен практикам полового воспитания подростков. Главный герой – Отис – живет с матерью, специалистом по сексологии (Джиллиан Андерсон); однажды ему приходится применить полученные от неё знания, чтобы спасти своего друга от школьных хулиганов. После этого случая Отис открывает собственную практику и консультирует школьников уже за деньги. Сериал получил хорошие отзывы, а в январе 2020-го планируется выход 2-го сезона.

«Когда они нас увидят»

Сериал режиссера и сценариста Авы Дюверней («Сельма») основан на реальных событиях. В 1989 году пятеро подростков из нью-йоркского Гарлема были обвинены в изнасиловании девушки в Центральном парке; их судили и приговорили к различным срокам тюремного заключения. В начале 2000-х в этом преступлении признался совершенно другой человек, чью вину подтвердили также и тесты ДНК. Подростки были оправданы; спустя десять лет суд присудил им по миллиону долларов за каждый год, проведенный в тюрьме. В сериале всего четыре серии, но он – как обычно в работах Дюверней – поднимает темы несправедливости и полицейского произвола по отношению к цветным гражданам США.

«Карнивал Роу»

Фэнтезийный проект сервиса Amazon Video о мире, в котором идет война и в котором сосуществуют люди и феи. Феи вынуждены бежать от захватчиков и жить в гетто в человеческом городе; люди не особо рады пришельцам, которые отличаются от них внешне. Инспектор полиции Райкрофт Филострат (Орландо Блум) расследует серию убийств фей, а ему помогает его давняя знакомая и возлюбленная, фея Виньет (Кара Делевинь). Сериал получил смешанный прием критиков, но был продлен на второй сезон.

«Темные начала»

Фэнтези про альтернативную Землю, где у каждого человека есть зверь-спутник, частица его души – деймон. Девочка Лира Белаква живет в одном из колледжей Оксфорда; ей достается чудесный компас, который может отвечать на вопросы. В это время в Лондоне начинают пропадать дети, и Лира с целой экспедицией отправляется на Север, чтобы выяснить их судьбу. Трилогия Филиппа Пулмана «Темные начала» была издана еще в 1990-е и стала одной из популярных современных детских книг. Её уже пытались экранизировать – в 2005-м вышел высокобюджетный ($180 млн) фильм «Золотой компас» с Николь Кидман, Евой Грин и Дэниелом Крэйгом, но он провалился в прокате. Экранизация от каналов BBC One и HBO сделана ближе к тексту книг Пулмана; уже начата работа над вторым сезоном.

«Мандалорец»

«Мандалорец» примечателен уже тем, что он появился – это первый игровой сериал по вселенной «Звездных войн», которая раньше обходилась полнометражными эпизодами (в декабре мы увидим девятый) и анимационными шоу различного качества. Делал этот сериал Джон Фавро, а его главным героем является уроженец планеты Мандалор, наемник и охотник за головами (роль Педро Паскаля, который постоянно в шлеме).

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Сюжет сериала не слишком сложный: посланный на поиски необычного ребенка Мандалорец, суровый и обученный воин, неожиданно проникается симпатией к объекту и крадет его у своих нанимателей; теперь на него охотится вся гильдия наемников и желающие заработать легкие деньги. Поэтому Мандалорец с ребенком – пользователи сети прозвали этого ребенка «малышом Йодой» и придумали огромное количество мемов с его участием – вынужден искать убежище в самых отдаленных уголках далекой-далекой галактики. Сериал ругают за некоторую шаблонность, но новый сервис «Disney+» уже заказал Фавро второй сезон.

«Игра престолов», 8-й сезон

Восьмой и последний сезон фэнтезийного эпика по циклу Джорджа Р.Р.Мартина «Песнь льда и огня» фанаты ждали с нетерпением, а обернулось всё разочарованием: финал многолетней саги не оправдал их надежд.

От «Чернобыля» до «Игры престолов». 10 громких западных сериалов 2019 года Без Мартина никуда. Почему критикуют финальный сезон «Игры престолов»?

В итоге шесть серий 8-го сезона получили разгромные отзывы в соцсетях и низкие оценки на IMDb, но сумело выиграть праймтаймовую «Эмми» в престижной номинации «лучшая драма». Впрочем, нельзя отрицать, что даже такой финал «Игры престолов» стал заметным событием в телевизионной жизни, а неприятное послевкусие было перебито «Чернобылем».

Бонус: «Ведьмак»

Серия романов польского писателя-фантаста Анджея Сапковского имеет целую армию поклонников, которые полюбили не только книги, и компьютерные игры, которые выпускает компания CD Projekt RED. У фанатов сложился образ главных героев – Геральта или Йеннифэр, – и Netflix пошел на определенный риск, начиная разработку этого сериала. Впрочем, сам сериал, выходит 20 декабря, и в рейтинг попадает авансом – несмотря на всю критику, которой уже подвергли образ Ведьмака в исполнении Генри Кавилла.

 
 
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