От «Чернобыля» до «Игры престолов». 10 громких западных сериалов 2019 года

Источник материала: Аргументы и факты

«Чернобыль»

Мини-сериал канала HBO является хронологией Чернобыльской катастрофы. События апреля 1986 года воссозданы относительно точно; саму станцию снимали на литовской Игналинской АЭС, а сценарий был написан на основе литературных источников (в их числе была, например, «Чернобыльская молитва» Светланы Алексиевич).

Главным действующим лицом «Чернобыля» является Валерий Легасов (его играет Джаред Харрис) – советский химик-неорганик, один из тех, кто боролся с последствиями аварии и расследовал её причины. В фильме множество реальных персонажей– например, глава правительственной комиссии по расследованию Борис Щербина (Стеллан Скарсгард); но есть и вымышленные герои– женщина-физик Ульяна Хомюк (Эмили Уотсон). Оценки сериала были противоречивыми – кому-то понравился подход авторов (сценарист Крейг Мейзин и режиссёр Йохан Ренк) и канала к историческому кино, кто-то возмущался, насколько ходульно показан поздний СССР, и указывал на исторические неточности. Эти споры не помешали «Чернобылю» получить одну из высших оценок на портале IMDb; сейчас его пользовательский рейтинг – 9,5 баллов из 10 возможных.

«Благие знамения»

Два приятеля, которые прижились на Земле – демон Кроули (Дэвид Теннант) и ангел Азирафаэль (Майкл Шин), – пытаются предотвратить почти неизбежный Армагеддон. Но ребенок-антихрист Адам Янг (Сэм Тэйлор Бак) уже родился (хотя его перепутали и отправили в другую семью, поэтому он вырос добрым), четыре всадника Апокалипсиса – Война, Загрязнение (так в книге, сегодня актуально состояние окружающей среды), Голод и Смерть – возвращаются, а обитатели и Рая, и Ада всерьез намерены разобраться с оппонентами раз и навсегда. Предыдущие экранизации юмористического фэнтези Терри Пратчетта (телефильмы «Цвет волшебства», «Опочтарение») или книг Нила Геймана (сериал канала Starz «Американские боги») были не самыми лучшими фильмами в истории телевидения, поэтому и к сериалу по их совместному роману «Благие знамения» отношение поначалу было выжидательным. Впрочем, сомнения не оправдались – сериал получился захватывающим и очень хорошо передал дух книги.

«Корона», 3-й сезон

Исторический сериал Netflix, очень подробная и проникнутая уважением к героине биография правящей английской королевы Елизаветы II. Первый и второй сезон вышли в 2016-м и 2017-м годах, они охватывали период с 1947 года (свадьба Елизаветы и принца-консорта Филиппа) по 1964-й годы (рождение принца Эдварда).

Третьего сезона пришлось ждать два года, и он ожидался не самым захватывающим; больше надежд было на 4-й сезон, в котором одними из главных действующих лиц будут Маргарет Тэтчер и леди Диана Спенсер. Впрочем, как и в случае с «Благими знамениями», опасения не оправдались. Бурные 60-е и начало 70-х, битломания, чемпионат мира по футболу 1966 года (на нем сборная СССР была четвертой) и многие другие события – как в мире, так и в королевской семье. Королеву в этом сезоне играет Оливия Колман (в первых сезона была Клэр Фой). Напомним, что сериал за два предыдущих сезона заработал 26 номинаций на праймтаймовую «Эмми» и выиграл восемь наград.

«Годы»

Очень любопытный по задумке британский мини-сериал. Это семейная драма – в центре сюжет большая семья Лайонсов, у которых вроде бы обычные проблемы обычных людей нашего времени. Вот только события сериала начинаются в 2019 году – а все шесть серий охватывают пятнадцать лет. Поэтому заодно с перипетиями семейной жизни главных героев зрители видят, каким будет Британия и остальной мир в ближайшем будущем – во всяком случае, в представлении авторов фильма.

«Половое воспитание»

Еще одно британское шоу; этот сериал строго следует своему названию и посвящен практикам полового воспитания подростков. Главный герой – Отис – живет с матерью, специалистом по сексологии (Джиллиан Андерсон); однажды ему приходится применить полученные от неё знания, чтобы спасти своего друга от школьных хулиганов. После этого случая Отис открывает собственную практику и консультирует школьников уже за деньги. Сериал получил хорошие отзывы, а в январе 2020-го планируется выход 2-го сезона.

«Когда они нас увидят»

Сериал режиссера и сценариста Авы Дюверней («Сельма») основан на реальных событиях. В 1989 году пятеро подростков из нью-йоркского Гарлема были обвинены в изнасиловании девушки в Центральном парке; их судили и приговорили к различным срокам тюремного заключения. В начале 2000-х в этом преступлении признался совершенно другой человек, чью вину подтвердили также и тесты ДНК. Подростки были оправданы; спустя десять лет суд присудил им по миллиону долларов за каждый год, проведенный в тюрьме. В сериале всего четыре серии, но он – как обычно в работах Дюверней – поднимает темы несправедливости и полицейского произвола по отношению к цветным гражданам США.

«Карнивал Роу»

Фэнтезийный проект сервиса Amazon Video о мире, в котором идет война и в котором сосуществуют люди и феи. Феи вынуждены бежать от захватчиков и жить в гетто в человеческом городе; люди не особо рады пришельцам, которые отличаются от них внешне. Инспектор полиции Райкрофт Филострат (Орландо Блум) расследует серию убийств фей, а ему помогает его давняя знакомая и возлюбленная, фея Виньет (Кара Делевинь). Сериал получил смешанный прием критиков, но был продлен на второй сезон.

«Темные начала»

Фэнтези про альтернативную Землю, где у каждого человека есть зверь-спутник, частица его души – деймон. Девочка Лира Белаква живет в одном из колледжей Оксфорда; ей достается чудесный компас, который может отвечать на вопросы. В это время в Лондоне начинают пропадать дети, и Лира с целой экспедицией отправляется на Север, чтобы выяснить их судьбу. Трилогия Филиппа Пулмана «Темные начала» была издана еще в 1990-е и стала одной из популярных современных детских книг. Её уже пытались экранизировать – в 2005-м вышел высокобюджетный ($180 млн) фильм «Золотой компас» с Николь Кидман, Евой Грин и Дэниелом Крэйгом, но он провалился в прокате. Экранизация от каналов BBC One и HBO сделана ближе к тексту книг Пулмана; уже начата работа над вторым сезоном.

«Мандалорец»

«Мандалорец» примечателен уже тем, что он появился – это первый игровой сериал по вселенной «Звездных войн», которая раньше обходилась полнометражными эпизодами (в декабре мы увидим девятый) и анимационными шоу различного качества. Делал этот сериал Джон Фавро, а его главным героем является уроженец планеты Мандалор, наемник и охотник за головами (роль Педро Паскаля, который постоянно в шлеме).

Сюжет сериала не слишком сложный: посланный на поиски необычного ребенка Мандалорец, суровый и обученный воин, неожиданно проникается симпатией к объекту и крадет его у своих нанимателей; теперь на него охотится вся гильдия наемников и желающие заработать легкие деньги. Поэтому Мандалорец с ребенком – пользователи сети прозвали этого ребенка «малышом Йодой» и придумали огромное количество мемов с его участием – вынужден искать убежище в самых отдаленных уголках далекой-далекой галактики. Сериал ругают за некоторую шаблонность, но новый сервис «Disney+» уже заказал Фавро второй сезон.

«Игра престолов», 8-й сезон

Восьмой и последний сезон фэнтезийного эпика по циклу Джорджа Р.Р.Мартина «Песнь льда и огня» фанаты ждали с нетерпением, а обернулось всё разочарованием: финал многолетней саги не оправдал их надежд.

В итоге шесть серий 8-го сезона получили разгромные отзывы в соцсетях и низкие оценки на IMDb, но сумело выиграть праймтаймовую «Эмми» в престижной номинации «лучшая драма». Впрочем, нельзя отрицать, что даже такой финал «Игры престолов» стал заметным событием в телевизионной жизни, а неприятное послевкусие было перебито «Чернобылем».

Бонус: «Ведьмак»

Серия романов польского писателя-фантаста Анджея Сапковского имеет целую армию поклонников, которые полюбили не только книги, и компьютерные игры, которые выпускает компания CD Projekt RED. У фанатов сложился образ главных героев – Геральта или Йеннифэр, – и Netflix пошел на определенный риск, начиная разработку этого сериала. Впрочем, сам сериал, выходит 20 декабря, и в рейтинг попадает авансом – несмотря на всю критику, которой уже подвергли образ Ведьмака в исполнении Генри Кавилла.