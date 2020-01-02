Минчанин попросил прохожего помочь ему угнать машину

Источник материала: Аргументы и факты

20-летний минчанин, гуляя с подругой по улице Филимонова, заметил припаркованный автомобиль ВАЗ. Парень предложил девушке прокатиться на чужом авто. Та отказала и ушла домой. Молодой человек решил, что догонит её на авто и довезет до дома во что бы то ни стало, сообщили в МВД.

Мужчина сел в чужое авто и попытался завести, но у него не получилось. После этого он начал изучать интернет-видеоролики «Как завести авто без ключа». Но и это не помогло. Отчаявшись, молодой человек попросил помощи у прохожего, но и их совместные усилия провалились. Неудавшийся водитель ушел домой.