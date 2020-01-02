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Минчанин попросил прохожего помочь ему угнать машину

03.01.2020 10:29 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Минчанин попросил прохожего помочь ему угнать машину
УВД Гомельского облисполкома

20-летний минчанин, гуляя с подругой по улице Филимонова, заметил припаркованный автомобиль ВАЗ. Парень предложил девушке прокатиться на чужом авто. Та отказала и ушла домой. Молодой человек решил, что догонит её на авто и довезет до дома во что бы то ни стало, сообщили в МВД.

Мужчина сел в чужое авто и попытался завести, но у него не получилось. После этого он начал изучать интернет-видеоролики «Как завести авто без ключа». Но и это не помогло. Отчаявшись, молодой человек попросил помощи у прохожего, но и их совместные усилия провалились. Неудавшийся водитель ушел домой.

Личность угонщика установили благодаря записям с камер видеонаблюдения. Мужчину задержали. 

Минчанин попросил прохожего помочь ему угнать машину
Пьяный минчанин угнал у друга автомобиль и попал на нем в аварию
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В отношении жителя Минска возбуждено уголовное дело за угон.
 
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