Фигурное шоу Жулина пройдет в Минске уже завтра. Вот 4 причины срочно брать на него билет

Источник материала: Tut.by

Главный зимний праздник уже наступил, а значит, что все ближе волшебное ледовое шоу Александра Жулина — оно пройдет в «Минск-Арене» уже завтра, 4 января. Это шоу четырежды уникально: мы насчитали как минимум четыре причины посетить его всей семьей.



Фото носит иллюстративный характер

Пять олимпийских призеров на льду Минск-Арены

Александр Жулин не просто придумал сказочное новогоднее шоу на льду и воплотил его в необычный спектакль. Артист собрал в одной истории пять олимпийских призеров, включая самого Жулина! В «Минск-Арене» помимо титулованного фигуриста также выступят всеобщий любимец Алексей Ягудин, стремительный Максим Маринин, прекрасная Татьяна Тотьмянина и ловкий Никита Кацалапов.

Сам Александр Жулин сыграет главного героя-сказочника, который за свою жизнь насобирал множество историй. И вот теперь эти истории-сказки он достает из своего волшебного чемодана и выпускает на лед перед зрителями. Как вы уже поняли, сказки — это фигуристы, каждый из которых развернет на льду свою прекрасную историю.

Шоу под руководством Игоря Оршуляка

Срежиссировал новогоднюю фантазию Александра Жулина знаменитый Игорь Оршуляк, чьи многочисленные постановки (в том числе на льду) гремели и гремят в странах постсоветского пространства, Европы и всего мира.

Под руководством этого хореографа и режиссера-постановщика готовились самые знаменитые ледовые шоу и даже олимпийские танцы уходящего десятилетия. Работа Игоря Оршуляка — это хореографический феномен, который нужно увидеть своими глазами хотя бы раз в жизни.

Итальянские фигуристы-гимнасты

Помогать маэстро Жулину в создании настоящей новогодней сказки на льду будут также фигуристы из мирового шоу Fantasy on Ice. Мэри Ацэведо и Альфонсо Кампа не просто фигуристы, они волшебники. Часто говорят, что спортсмены летают по льду, но эти ребята действительно летают, и не только на льду. Они вполне себе парят в воздухе с помощью специальных полотен.

Так что в Ледовом шоу Александра Жулина сплетутся разные стихии, виды спорта и искусства. Все это будет приправлено новогодней романтикой и праздничным волшебством зимнего праздника.

Знакомство с новым поколением фигуристов-легенд

Говорят, бывших фигуристов не бывает. Но, как и практически любой спорт, фигурное катание требует молодой крови. Большая часть артистов шоу Александра Жулина (в том числе и титулованных) — это молодежь, та самая свежая кровь, которая уже вписывает в историю мирового фигурного катания свои имена.

В частности, 4 января на льду Минск-Арены можно будет увидеть тринадцатилетнюю Камиллу Валиеву, которая стала второй фигуристкой в истории, сумевшей выполнить четверной тулуп (Гран-при по фигурному катанию среди юниорок 2019 во Франции). Камилла — яркая представительница поколения юных звезд, которые исполняют супер новые, технически очень сложные элементы в фигурном катании на коньках.

На шоу Александра Жулина дети будут восторгаться постановкой, а взрослые по достоинству смогут вживую оценить уникальный симбиоз опытных чемпионов и восходящих звезд фигурного катания. Виктория Синицына, Сара Уртадо и Кирилл Халявин, Эладжи Балде и другие титулованные танцоры на льду обещают поделиться своей верой в чудеса, своим волшебным талантом и с малышами, и со взрослыми зрителями.

Самых маленьких зрителей ожидают сладкие подарки от «Барни».

Когда: 4 января, 12.00 и 18.00 Где: Минск-Арена Сколько: 15 − 30 рублей. Дети дошкольного и младшего школьного возраста могут пройти бесплатно без предоставления отдельного места. КУПИТЬ БИЛЕТ