На Быховщине завершилась Республиканская акция «Безопасный новый год»

На Быховщине в торжественной обстановке завершилась Республиканская
«Пожарный» Дед Мороз и Снегурочка приняли участие в шествии Дедов Морозов. Пройдя по центральной улице города, Деды морозы и Снегурочки собрались около здания Быховского районного центра культуры, где и проходили основные мероприятия акции.
С целью предупреждения несчастных случаев в период новогодних и рождественских праздников спасатель рассказал об акции «Безопасный новый год», ее целях и задачах. Дед Мороз и Снегурочка разъяснили основные требования безопасности при использовании пиротехнических изделий и электрических гирлянд, а так же правильный и точный алгоритм действий на случай возникновения чрезвычайной ситуации.
Всем участникам акции была вручена наглядно-изобразительная продукция
Инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Быховского РОЧС
Евгений Демиденко