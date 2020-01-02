На Быховщине завершилась Республиканская акция «Безопасный новый год»

Источник материала: Маяк Преднепровья

На Быховщине в торжественной обстановке завершилась Республиканская акция «Безопасный новый год».









«Пожарный» Дед Мороз и Снегурочка приняли участие в шествии Дедов Морозов. Пройдя по центральной улице города, Деды морозы и Снегурочки собрались около здания Быховского районного центра культуры, где и проходили основные мероприятия акции.

С целью предупреждения несчастных случаев в период новогодних и рождественских праздников спасатель рассказал об акции «Безопасный новый год», ее целях и задачах. Дед Мороз и Снегурочка разъяснили основные требования безопасности при использовании пиротехнических изделий и электрических гирлянд, а так же правильный и точный алгоритм действий на случай возникновения чрезвычайной ситуации.

Всем участникам акции была вручена наглядно-изобразительная продукция МЧС Республики Беларусь .

Инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Быховского РОЧС

Евгений Демиденко