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На Быховщине завершилась Республиканская акция «Безопасный новый год»

03.01.2020 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

На Быховщине в торжественной обстановке завершилась Республиканская акция «Безопасный новый год».

На Быховщине завершилась Республиканская акция «Безопасный новый год»

На Быховщине завершилась Республиканская акция «Безопасный новый год»

«Пожарный» Дед Мороз и Снегурочка приняли участие в шествии Дедов Морозов. Пройдя по центральной улице города, Деды морозы и Снегурочки собрались около здания Быховского районного центра культуры, где и проходили основные мероприятия акции.

С целью предупреждения несчастных случаев в период новогодних и рождественских праздников спасатель рассказал об акции «Безопасный новый год», ее целях и задачах. Дед Мороз и Снегурочка разъяснили основные требования безопасности при использовании пиротехнических изделий и электрических гирлянд, а так же правильный и точный алгоритм действий на случай возникновения чрезвычайной ситуации.

Всем участникам акции была вручена наглядно-изобразительная продукция МЧС Республики Беларусь.

Инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Быховского РОЧС

Евгений Демиденко

 
 
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На Быховщине в торжественной обстановке завершилась Республиканская акция «Безопасный новый год». «Пожарный» Дед Мороз и Снегурочка приняли участие в шествии
 
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