В Докшицком районе легковушка на переходе сбила женщину

За рулем Hyundai Sonata был 26-летний житель Бегомля. Мужчина наехал на 33-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая с травмами попала в больницу, сообщает БЕЛТА .

В ГАИ напоминают: в условиях ограниченной видимости нужно быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, строго выполнять предписания дорожных знаков.