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В Докшицком районе легковушка на переходе сбила женщину

03.01.2020 10:45 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Докшицком районе легковушка на переходе сбила женщину
Следственный комитет РБ

За рулем Hyundai Sonata был 26-летний житель Бегомля. Мужчина наехал на 33-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая с травмами попала в больницу, сообщает БЕЛТА.

В ГАИ напоминают: в условиях ограниченной видимости нужно быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, строго выполнять предписания дорожных знаков.

Особо внимательным следует быть при движении по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно здесь наиболее вероятно возникновение гололедицы. 

В Докшицком районе легковушка на переходе сбила женщину
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Теги: Брест
 
 
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Авария произошла 2 января вечером на автодороге М3 Минск - Витебск в городском поселке Бегомль.
 
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