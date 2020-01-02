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Корейцы обнародовали первые снимки будущего конкурента BMW X5 - кроссовера Genesis GV80

03.01.2020 10:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В этом году в производственной гамме марки Genesis, которая сейчас включает только седаны, появится первый кроссовер — модель GV80, в статусе концепта показанная еще в 2017 году. Машину рассекретят в ближайшее время, а пока опубликованы первые снимки корейского премиум-«паркетника».


Облик кроссовера Genesis — это совместная разработка дизайнерских студий в Германии, США и Южной Корее, работу которых курирует нынешний главный дизайнер бренда Люк Донкервольке, перешедший в Hyundai из Volkswagen, где, в частности, он отвечал за стиль моделей Bentley и Lamborghini. Из особенностей внешности новинки — рельефные боковины, массивный пятиугольный щит радиаторной решетки, а также «двухэтажная» оптика спереди и сзади.



Как и седан G80, кроссовер GV80 создан на заднеприводной платформе с продольно расположенным силовым агрегатом и опциональным полным приводом. Подробностей о габаритах и гамме двигателей пока нет, но, как ожидается, первое время под капотом GV80 расположатся трехлитровый турбодизель, а также бензиновые «четверка» объемом 2,5 л и 3,5-литровый турбо-V6. Все моторы будут работать в паре с 8-ступенчатым «автоматом».


Задача перед GV80 ставится предельно четкая — потеснить на мировом рынке тройку немецких SUV Audi Q7, BMW X5 и Mercedes GLE. В Корее продажи GV80 должны начаться уже в январе наступившего года, позже первый кроссовер Genesis появится на рынках США, Ближнего Востока и России. Также в планах Genesis значится вывод младшего кроссовера GV70 — это уже будет одноклассник BMW X3 и Mercedes GLC.

 
 
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В этом году в производственной гамме марки Genesis, которая сейчас включает только седаны, появится первый кроссовер - модель GV80, в статусе концепта показанная еще в 2017...
 
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