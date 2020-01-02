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Банки сегодня не обслуживают предприятия

03.01.2020 11:37 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Банки сегодня не обслуживают предприятия
Фото из открытых источников

Банки, ЕРИП и Банк развития сегодня дорабатывают свои автоматизированные системы.

Финансовые институты смогут совершить корректный запуск автоматизированных систем, доработанных для совершенствования их взаимодействия с системами Национального банка (системой мгновенных платежей, автоматизированной информационной системой передачи банковской информации, автоматизированной информационной системой исполнения денежных обязательств и др.), сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление информации и общественных связей Национального банка.

На обслуживании физических лиц вводимые ограничения не скажутся. 

Банки сегодня не обслуживают предприятия
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3 января приостановлено оказание субъектам хозяйствования отдельных видов услуг по банковским операциям, включая их расчетное и кассовое обслуживание.
 
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