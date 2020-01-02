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"Зенон Станиславович одобряет такое углубление интеграции"
Источник материала: Партизан
Как уже сообщалось,
О возможном развитии событий
"Запасов на НПЗ хватит до середины января. Альтернативные поставки за это время наладить невозможно. После этого встанет вопрос, сколько бензина осталось в запасе на заправках.
Это значит, что у нас развилка с двумя сценариями:
1. Минск подписывает контракт на российских условиях в течение 7-10 дней.
2. Минск начинает шантаж транзитом. Это жесткое повышение ставок, последний козырь, который не использовали с нулевых.
Что тут скажешь, вполне душевное получилось afterparty у нашего декабрьского юбилея договора о "союзном государстве".
Зенон Станиславович (Позняк - прим. БП) одобряет такое углубление интеграции", - иронизирует Шрайбман.
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Как уже сообщалось, Россия перестала поставлять нефть в Беларусь.
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