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Что изменится со вступлением в силу обновленного Жилищного кодекса

03.01.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

С 1 января в Беларуси вступила в силу новая редакция Жилищного кодекса. Что теперь изменится?

 

Что изменится со вступлением в силу обновленного Жилищного кодекса
Фото – www.instagram.com/gorki_by

 

Из главных моментов можно выделить корректировку вопросов регулирования арендного и социального жилья, управления общим имуществом совместных домовладений, деятельностью товариществ собственников и организаций застройщиков.

В ЖК закреплена новая структура платы за жилищно-коммунальные услуги, понятия, классификация и порядок предоставления которых приведены в указе №535. Прописаны особенности функционирования счетов, на которых аккумулируются средства на капитальный ремонт, права тех, кто является участником долевой собственности.

Также изменились подходы к постановке на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий жителей Минского района. Семьи смогут претендовать на улучшение своих жилищных условий на территории района при условии отсутствия в их собственности и (или) владении жилых помещений, расположенных не только в этом населенном пункте, но и в столице. Скорректированы также случаи ухудшения жилищных условий со стороны граждан.

Закрепляется норма, в силу которой социально незащищенные категории лиц, проживающие в арендной квартире и имеющие право на социальное жилье, могут переводить занимаемое помещение в категорию социального. При предоставлении жилого помещения социального пользования установлено, что оно не может быть менее однокомнатной квартиры. Кроме того, людям, получившим инвалидность в период владения государственным жилищным фондом, предоставлена возможность поменять квартиру, если их дом по техническим причинам не может быть обустроен безбарьерной средой.

Что касается управления совместными домовладениями, то снижена доля голосов, необходимых для принятия решений по всем вопросам, входящим в компетенцию общего собрания. Станет проще проводить заочное голосование, смогут создавать товарищества собственников жильцы блокированных жилых домов при условии нахождения зданий на смежных земельных участках.

 

БЕЛТА


 
 
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  С 1 января в Беларуси вступила в силу новая редакция Жилищного кодекса. Что теперь изменится?     Из главных моментов можно выделить корректировку вопросов...
 
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