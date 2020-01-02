Роман с Биланом и приемный сын. 7 фактов из биографии Яны Рудковской

Источник материала: Аргументы и факты

1. Косметолог со стажем

Путь Рудковской в шоу-бизнес начался с салона красоты. Прежде чем стать известным продюсером, она много лет работала в абсолютно другой сфере. И хотя злые языки, а иногда даже некоторые знакомые Яны утверждают, что до встречи с первым мужем Виктором Батуриным Рудковская трудилась в маникюрном салоне, сама она не перестает опровергать эти слухи. Недавно бизнесвумен поставила на место Ксению Собчак, которая «невзначай» вспомнила в своем шоу о «маникюрном прошлом» коллеги: «Я бы, может, и промолчала, если бы мы с тобой это не обсуждали и я тебя не поправляла не раз про свой жизненный путь, но ты снова про это говоришь. А так как ты всегда говоришь только правду и при этом упоминаешь мою фамилию… Вынуждена поправить тебя уже в третий раз. Уж не обессудь», — написала супруга Евгения Плющенко в телеграм-канале «Голубь мира».

По словам Яны, в ее собственном салоне было три кабинета маникюра и педикюра, солярий, также там работали десять парикмахеров и несколько косметологов, сама Рудковская была не только одним из них, но и стояла во главе этого красивого бизнеса.



Яна Рудковская. 2005 год. Фото: www.globallookpress.com

2. Роман с подопечным

В 2005 году безнесвумен решила попробовать себя в качестве продюсера и взяла под крыло Диму Билана. О том, во что вылилось это сотрудничество, знает весь мир, ведь в 2008 году певец одержал победу на музыкальном конкурсе «Евровидение», однако далеко не все в курсе романтических отношений между продюсером и певцом. Недавно в шоу «Все к лучшему» Рудковская неожиданно ответила Юлии Барановской на ее провокационный вопрос о том, как целуется Дима: «При живом муже ты меня о таком спрашиваешь. Хорошо целуется. Круто целуется. Тебе бы понравилось», — откровенничала звезда. А до этого Яна признавалась, что, если бы не знакомство с фигуристом Плющенко, возможно, весь шоу-бизнес гулял на ее свадьбе с Биланом: «Я могу сказать, с кем у меня был роман. У меня был роман с Димой Биланом. Если бы рядом со мной не было Евгения Плющенко, у меня был бы Дима Билан. Он меня во всем устраивает: красивый, талантливый, очень хорошо зарабатывает...»



Яна Рудковская и Дима Билан. 2007 год. Фото: www.globallookpress.com

3. Многодетная мама

Несмотря на то что у Яны всего двое своих детей, Николай от брака с Виктором Батуриным и Александр, рожденный в союзе с Евгением Плющенко, ее можно назвать многодетной мамой. Дело в том, что, помимо своих мальчишек, Рудковская воспитывает сына Батурина от Юлии Салтовец — Андрея. В некоторых шоу Юлия утверждала, что продюсер заставила ее отказаться от ребенка и препятствует встречам с ним. Но у бизнесвумен другая версия: «Я никогда и ни у кого ничего не отнимаю! Салтовец была клиентом моего салона, никогда подругой мне не была! Она за очень большие деньги отказалась от ребенка еще до того, как я стала супругой Виктора Батурина, потом надолго пропала, потом появилась, и я сама ей помогала со встречами с Андреем», — писала Яна в Instagram. Также звезда заметила, что начала воспитывать мальчика с первого месяца его жизни, поэтому он считает своей мамой именно ее и никого больше. Рудковская справедливо замечает: «Не та мать, что родила, а та, что воспитала!»

4. Фея крестная

Сразу после юбилея Яны в семье Рудковской-Плющенко будут праздновать еще одну важную дату — день рождения младшего сына Саши. Кстати, крестным мальчика является Дима Билан. В прошлом году певец очень трогательно поздравил своего маленького «родственника» в Instagram, выложив совместное видео, где певец исполняет хит «Невозможное возможно», а Саша танцует: «С днём рождения, дорогой крестник! Ты очень талантливый, как и твои родители, и это уже видно сейчас! Будь счастливым и здоровым на радость своим поклонницам, зрителям и родителям! А я всегда рядом! Дядя Дима», — гласит подпись к ролику. Сама Рудковская тоже является крестной мамой одной очень известной персоны в шоу-бизнесе, а именно модели Алеси Кафельниковой.

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5. Не только успех

Многие думают, что все, к чему прикасается Рудковская, неизменно превращается в золото или как минимум в звезду масштаба Димы Билана. Однако это не всегда так. Есть в биографии продюсера и не очень успешные проекты. Так, в свое время Яна пыталась раскрутить сразу двух певиц — бывшую участницу группы «Тутси» Сабрину и экс-выпускницу «Фабрики звезд» Алексу. Но, как она ни старалась, ни один из этих проектов так и не «взлетел», хотя, например, с Алексой бизнесвумен записала клип на песню Lookin и способствовала ее участию в отборочном туре «Евровидения-2009».

6. Подвинься, Ким

Недавно Яна стала участницей реалити-шоу «Яна супер», продюсером которого выступила Ксения Собчак. Пять лет назад она уже хотела войти в эту реку, но кадровые перестановки, связанные с генеральным продюсером медиахолдинга «СТС Медиа» Вячеславом Муруговым, не дали ей сделать это: «Мы долго прописывали сценарий, согласовывали договор. Мой гонорар был миллион долларов. И вот в день подписания мне позвонили и сказали, что Слава ушел», — рассказывала Рудковская журналу Tatler. Осуществить задуманное не получилось и с новой начальницей «СТС Медиа» Юлианой Слащёвой. Как только все вопросы с Яной были согласованы, выяснилось, что Слащёва тоже покидает свой пост. После этого Рудковская на несколько лет закрыла для себя вопрос участия в каких бы то ни было реалити-шоу. Но Ксения Анатольевна поменяла настрой бизнесвумен. Вместе они решили сделать проект, взяв пример с известного шоу «Семейство Кардашьян». Кстати, Рудковская нацелена на создание второго сезона.

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7. Голубь мира

Будучи женщиной прогрессивной, Яна не только завела себе Instagram, но и аккаунт в Telegram. Последний появился у нее этим летом и с легкой руки Ксении Собчак получил необычное название: «Меня долго и упорно теребонькали, но уже как-то хочется отвечать иногда. Лежу себе и никого не трогаю, а обстрелы и тут, и там. Подписывайтесь на мой Телеграмм-канал — "Голубь мира". Между прочим, "Голубем мира" меня назвала Ксения Анатольевна, не знаю, к добру ли», — анонсировала свое новое детище Рудковская. И все же Instagram-бизнесвумен намного популярней, чем Telegram, отчасти потому, что именно там она начала вести рубрику под названием «Мои завтраки». Глядя на то, как звезда начинает свое утро, можно с уверенностью сказать: жизнь у Яны удалась.