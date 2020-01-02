«Худшее зло - майонез». Гастроэнтерологи - о том, как пережить зимние праздники

Источник материала: Tut.by

Новый год мы уже отметили, но впереди еще Рождество и Старый Новый год, которые обычно тоже проходят с накрытыми столами и кучей блюд. Мы пригласили в студию гастроэнтерологов — врачей, у которых есть ответы на важные вопросы о праздничном меню и о базовых нормах. Сколько можно доедать салаты и с чем не стоит смешивать алкоголь? Как и чем нужно завтракать? А ужинать? Чем точно не стоит лечится?