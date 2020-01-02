Непотопляемый Сэм. История самого живучего кота Второй Мировой войны

Источник материала: Аргументы и факты

Если один корабль шел ко дну, он обустраивался на другом. Мучили ли его угрызения совести, неизвестно, поскольку наш герой был весьма неразговорчив.

Да и вообще, войны затевают и ведут люди, а наш герой был всего лишь обычным котом. Но с очень необычной судьбой.



Линкор «Бисмарк». Источник: Commons.wikimedia.org / Bundesarchiv Bild 193-04-1-26

На борту «Бисмарка»

В феврале 1939 года в нацистской Германии был спущен на воду линкор «Бисмарк». Корабль-гигант водоизмещением свыше 40 000 тонн, вооруженный восемью 380-мм орудиями главного калибра, должен был наводить страх на врагов Рейха, в первую очередь — на британцев.

В мае 1941 года «Бисмарк» в сопровождении тяжелого крейсера «Принц Ойген» вышли из Готенхафена с приказом атаковать торговые корабли на британских морских коммуникациях.

Помимо 2200 моряков на борту немецкого линкора находился и кот черно-белого окраса, которого пронес с собой кто-то из членов команды. Доподлинно неизвестно, сколько усатый «моряк» прожил на «Бисмарке» до выхода в море, но он стал участником самых драматических событий в недолгой истории корабля.

24 мая 1941 года «Бисмарк» уничтожил британский военный корабль «Худ». Тремя днями позже превосходящие силы англичан настигли линкор и отомстили ему сполна — немецкое судно пошло ко дну. Из 2200 членов экипажа были спасены только 115.



Эсминец «Казак». Источник: Commons.wikimedia.org / Royal Navy official photographer

Оскар с «Казака»

Спустя несколько часов после гибели «Бисмарка» экипаж британского эсминца «Казак» обратил внимание на что-то живое среди плавающих обломков. Этим «чем-то» был кот, каким-то чудом уцелевший посреди огненного кошмара.

Спасенного обогрели, накормили и оставили на эсминце, дав ему имя Оскар. Согласно Международному флажному своду сигналов, квадратный разделённый по диагонали, красно-жёлтый флаг Oscar обозначает «человек за бортом».

Кот перемену в судьбе перенес стоически и вскоре стал настоящим любимцем команды «Казака». Эсминец типа «Трайбл» занимался обеспечением безопасности транспортов в Атлантике, а Оскар своим присутствием обеспечивал моральный отдых экипажа.

23 октября 1941 года «Казак» сопровождал конвой из Гибралтара в Великобританию. Эсминец подвергся торпедной атаке со стороны гитлеровской подводной лодки U-563 под командованием Клауса Баргштена. Торпеда попала в носовую часть перед мостиком, в результате чего погибли 158 членов команды «Казака», включая капитана. Поврежденный эсминец пытались отбуксировать в порт, но буксировочный трос соскользнул, и 27 октября «Казак» затонул в Атлантике.

«Ковчег» идет ко дну

Уцелевшая часть экипажа перешла на эсминец «Легион». Среди спасенных оказался и кот, переживший гибель уже второго своего корабля. За Оскаром закрепилось новое, более звучное имя — Непотопляемый Сэм.

Какое-то время кот жил на берегу в Гибралтаре, но вскоре его забрали моряки британского авианосца «Арк ройял» («Королевский ковчег»).

До появления на борту Непотопляемого Сэма авианосец благополучно избегал серьезных повреждений.

Однако 13 ноября 1941 года «Арк ройял» был атакован немецкой подлодкой U-81 под командованием оберлейтенанта Фридриха Гуггенбергера.

Повреждения судна оказались слишком серьезными, и попытки его спасения не увенчались успехом. Авианосец пошел на дно спустя сутки, но всех членов его экипажа удалось спасти.



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Непотопляемого Сэма достали из воды — по своей привычке, он плыл, цепляясь за обломки. Никаких ран, кроме душевных, у кота не было.

Портрет в Национальном музее

Спасенных моряков «Арк ройял» доставляли в Гибралтар сначала на эсминце «Лайтнинг», а затем на «Легионе», на борту которого Непотопляемый Сэм успел побывать после гибели «Казака».

Хотите верьте, хотите нет, но на дно пошли и «Легион», и «Лайтинг». Первый стал жертвой авианалета в марте 1942 года, второй был торпедирован немецким катером в марте 1943 года. Правда, кота в обоих случаях на борту не было.

Сэма окончательно списали на берег, и он какое-то время ловил мышей в доме генерал-губернатора Гибралтара. Затем кота решили отправить в Белфаст. Говорят, у капитана корабля, везшего Непотопляемого Сэма, начисто пропал сон и аппетит, однако на сей раз кот доплыл до порта назначения без приключений.

Удивительное дело — ни одной хорошей фотографии уникального животного не сохранилось. Есть лишь рисунок, выполненный художницей Джорджиной Шоу-Бейкер и хранящийся в Национальном морском музее в Гринвиче.

Остаток своей жизни Непотопляемый Сэм провел в Белфасте, при местном Доме моряков. Кот-счастливчик, переживший морские баталии, умер в год 10-летия окончания Второй мировой войны.