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Компания Visa отметила банк ВТБ (Беларусь) почетными дипломами
Источник материала: Myfin
В 2019 году банк ВТБ (Беларусь) внедрил Garmin Pay – платежный сервис, позволяющий совершать покупки с помощью спортивных часов фирмы Garmin без использования банковской карточки или телефона. Cервис доступен для держателей карточек Visa Банка ВТБ (Беларусь) и совместим с устройствами Garmin, которые поддерживают функцию бесконтактных платежей.
Также в конце 2019 года держатели карточек банка ВТБ (Беларусь) получили возможность пользоваться Apple Pay - сервисом, который позволяет очень просто совершать покупки на кассах магазинов, а также в приложениях и на вебсайтах с использованием iPhone и Apple Watch.
В июне минувшего года банк приступил к выпуску премиальных карточек Visa Infinite.
*партнерский материал
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Банк ВТБ (Беларусь) награжден почетными дипломами компании Visa International за запуск сервисов Garmin Pay и Apple Pay для карт Visa, а также за выпуск премиальной карточки Visa Infinite.
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