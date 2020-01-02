Источник материала: Myfin

​Компания Visa отметила банк ВТБ (Беларусь) почетными дипломами

В 2019 году банк ВТБ (Беларусь) внедрил Garmin Pay – платежный сервис, позволяющий совершать покупки с помощью спортивных часов фирмы Garmin без использования банковской карточки или телефона. Cервис доступен для держателей карточек Visa Банка ВТБ (Беларусь) и совместим с устройствами Garmin, которые поддерживают функцию бесконтактных платежей.



Также в конце 2019 года держатели карточек банка ВТБ (Беларусь) получили возможность пользоваться Apple Pay - сервисом, который позволяет очень просто совершать покупки на кассах магазинов, а также в приложениях и на вебсайтах с использованием iPhone и Apple Watch.

В июне минувшего года банк приступил к выпуску премиальных карточек Visa Infinite.