ДТП, происшествия, пьяные водители - как прошли новогодние гулянья в Слуцком районе

Источник материала: Слуцк Город

О том, как прошли новогодние празднования, сайту SlutskGorod рассказали в районном отделе внутренних дел и отделе по чрезвычайным ситуациям.

ДТП в Гацуке

Вечером в воскресенье, 2 января, водитель автомобиля совершил наезд на пешехода на улице Заводская в д. Гацук Слуцкого района. Прибывшими на место сотрудниками ГАИ было установлено, что водитель Форд Сиерра находился в состоянии алкогольного опьянения, кроме этого он не имел права управления транспортным средством. Пешеход с различными травмами доставлен в Слуцкую ЦРБ.

Нетрезвые водители и пешеходы

За 1 и 2 января, помимо виновника ДТП в Гацуке, на дорогах Слуцкого района было задержано 2 водителя в состоянии алкогольного опьянения. Кроме этого 8 человек доставили в вытрезвитель - по 4 на каждый выходной день. Об этом SG сообщил заместитель начальника Слуцкого РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению Александр Станкевич.

В РОВД отметили, что какого-либо всплеска происшествий не было, статистика новогодних праздников особенно не отличалась от обычных выходных. Сотрудники милиции относились к отдыхающим благожелательно, в вытрезвитель были доставлены только граждане в неадекватном состоянии.

Пожары

По линии МЧС обошлось без пожаров, вызовов в связи с серьезными происшествиями иного характера также не было, сообщил SG старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Слуцкого РОЧС Дмитрий Щербаченя.

Ожоги в гараже

В милиции также подтвердили факт, что ночью 1 января 34-летний случчанин разжигал мангал и случайно облился жидкостью для розжига. По информации SG, из-за сильного ветра искра попала на одежду, жидкость вспыхнула. В результате мужчина из Слуцкой ЦРБ был доставлен в Республиканский ожоговый центр с ожогами 40% тела. В РОЧС информация о данном происшествии не поступала, спасателей на место происшествия не вызывали.



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