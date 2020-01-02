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Более 100 пьяных водителей задержали в Беларуси 1 января

03.01.2020 13:07 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Более 100 пьяных водителей задержали в Беларуси 1 января
БЕЛТА

В Беларуси 1 января задержали 107 нетрезвых водителей. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил журналистам старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Станислав Соловей, передает корреспондент БЕЛТА.

Представитель ГАИ напомнил, что 1 января 2019 года на дорогах страны правоохранители задержали 90 пьяных за рулем. "А 1 января 2020-го задержано 107 нетрезвых водителей - это достаточно большая цифра. 2 января было задержано 69", - проинформировал он. При этом, согласно статистике, в среднем в будний день задерживают около 40 нетрезвых за рулем.

За 1-2 января на дорогах страны погибли четыре человека, еще девять получили различные травмы.

С 27 декабря по 7 января ГАИ проводит республиканскую профилактическую акцию "Трезвость - норма на дорогах!". Ее цель - не допустить к участию в дорожном движении водителей в состоянии алкогольного опьянения.

 
 
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За 1-2 января на дорогах страны погибли четыре человека, еще девять получили различные травмы.
 
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