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Пинчанам предлагают высказать мнение о новых названиях микрорайонов

03.01.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Пинчанам предлагают высказать мнение о новых названиях микрорайонов
Пинский городской Совет депутатов изучает общественное мнение по вопросу наименования микрорайонов города Пинска.

Индивидуальную жилую застройку «Верасы севернее д. Чернеевичи» предлагается назвать «Малые Верасы» (на белорусском языке – «Малыя Верасы»).

Многоэтажную жилую застройку на территории бывшего льнозавода «Группа многоквартирных жилых домов по улице 60 лет Октября в районе Козляковичи в г. Пинске» предлагается назвать «Жемчужный» (на белорусском языке – «Жамчужны»).

Мнения граждан по указанному вопросу принимаются в срок до 1 февраля 2020 года:

  • в письменной форме – Пинский городской Совет депутатов (ул. Днепровской флотилии, 21, каб. 36, телефон 31-70-23)
  • по электронной почте – pinskgorsovet@yandex.by.

По информации официального сайта Пинского горисполкома

 
 
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> Пинский городской Совет депутатов изучает общественное мнение по вопросу наименования микрорайонов города Пинска. Индивидуальную жилую застройку «Верасы...
 
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