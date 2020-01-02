Пинчанам предлагают высказать мнение о новых названиях микрорайонов

Источник материала: Полесская правда



Пинский городской Совет депутатов изучает общественное мнение по вопросу наименования микрорайонов города Пинска.

Индивидуальную жилую застройку «Верасы севернее д. Чернеевичи» предлагается назвать «Малые Верасы» (на белорусском языке – «Малыя Верасы»).

Многоэтажную жилую застройку на территории бывшего льнозавода «Группа многоквартирных жилых домов по улице 60 лет Октября в районе Козляковичи в г. Пинске» предлагается назвать «Жемчужный» (на белорусском языке – «Жамчужны»).

Мнения граждан по указанному вопросу принимаются в срок до 1 февраля 2020 года:

в письменной форме – Пинский городской Совет депутатов (ул. Днепровской флотилии, 21, каб. 36, телефон 31-70-23)

по электронной почте – pinskgorsovet@yandex.by.