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Пинчанам предлагают высказать мнение о новых названиях микрорайонов
03.01.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Индивидуальную жилую застройку «Верасы севернее д. Чернеевичи» предлагается назвать «Малые Верасы» (на белорусском языке – «Малыя Верасы»).
Многоэтажную жилую застройку на территории бывшего льнозавода «Группа многоквартирных жилых домов по улице 60 лет Октября в районе Козляковичи в г. Пинске» предлагается назвать «Жемчужный» (на белорусском языке – «Жамчужны»).
Мнения граждан по указанному вопросу принимаются в срок до 1 февраля 2020 года:
По информации
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> Пинский городской Совет депутатов изучает общественное мнение по вопросу наименования микрорайонов города Пинска. Индивидуальную жилую застройку «Верасы...
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