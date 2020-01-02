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Самый популярный белорусский фудблогер составил список лучших заведений, открывшихся в 2019 году
Источник материала: Tut.by
Популярный фудблогер Павел Крамар, который ведет блог koko.by,
1. Азиатские бистро «Умами»
Проект запустился на месте «Дельбара» и принадлежит тому же владельцу, что и ресторан «Дом», и терраса «Двор». Позиционируется как паназиатское neo bistro рыбной направленности, но в меню есть и мясные блюда. Название — «Умами» — слово, обозначающее пятый вкус. Подробней о нем мы писали
2. Ресторан Bloom eatery
Запуском проекта занимался управляющий известным рестораном итальянской кухни Bergamo Александр Данчик. Проект позиционируется как сomfort kitchen, что означает «кухня на каждый день». В меню не делали акцент на определенной кухне мира. Немного больше информации —
3. Домашняя кулинария «Уха из Петуха»
Это большая кулинария на улице Ивановской, 43, но посадочные места там тоже есть. С 17.00 до 20.00 еду продают с 30%-ной скидкой — именно этим, кажется, кулинария и нравится горожанам. Имейте в виду: недавно «Уха из Петуха» открылась на проспекте Дзержинского, 3б.
4. Коктейльный бар «Алкоголи»
Проект вместе с мужем и другом запустила Юлия Полонецкая, автор блога
5. Китайский ресторан «Тан Чао»
Ресторан открыл китаец Ху Лицзян, который владеет сетью ресторанов с китайской кухней в Санкт-Петербурге. Минский проект пока посещает больше белорусов, в питерские же заведения приходят в основном туристы (и не только из Китая). Интервью с владельцем
6. Кафе с современной израильской кухней «Цимес»
Место
7. Кафе BurgerLab
Запуском заведения занималась большая компания друзей. Интересно, что кафе «выросло» из фудтрака с тем же названием. Оно работает на улице Октябрьской, в пространстве Dandy Land, и специализируется на бургерах, хотя в меню есть и другие позиции.
8. Ресторан Michel
Запуском ресторана занимался в том числе бизнесмен Иван Малько, который известен минчанам проектами Café de Paris и Milano Cafe. Это городское кафе с современным меню, и подробней о нем можно узнать из
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Популярный фудблогер Павел Крамар, который ведет блог koko.by, составил список лучших, по его мнению, заведений, что открылись в Минске в 2019 году. Павел выделил те...
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