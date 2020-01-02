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Самый популярный белорусский фудблогер составил список лучших заведений, открывшихся в 2019 году

03.01.2020 14:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Популярный фудблогер Павел Крамар, который ведет блог koko.by, составил список лучших по его мнению заведений, что открылись в Минске в 2019 году. Он отметил, что прошлый год был щедр на новинки, но предрек, что многие из локаций могут быть выставлены на продажу в наступившем году. Павел выделил те места, которые сделали город чуточку вкуснее. Вот каким получился его топ-8.

1. Азиатские бистро «Умами»


Проект запустился на месте «Дельбара» и принадлежит тому же владельцу, что и ресторан «Дом», и терраса «Двор». Позиционируется как паназиатское neo bistro рыбной направленности, но в меню есть и мясные блюда. Название — «Умами» — слово, обозначающее пятый вкус. Подробней о нем мы писали здесь.

2. Ресторан Bloom eatery


Запуском проекта занимался управляющий известным рестораном итальянской кухни Bergamo Александр Данчик. Проект позиционируется как сomfort kitchen, что означает «кухня на каждый день». В меню не делали акцент на определенной кухне мира. Немного больше информации — тут.

3. Домашняя кулинария «Уха из Петуха»


Фото: koko.by

Это большая кулинария на улице Ивановской, 43, но посадочные места там тоже есть. С 17.00 до 20.00 еду продают с 30%-ной скидкой — именно этим, кажется, кулинария и нравится горожанам. Имейте в виду: недавно «Уха из Петуха» открылась на проспекте Дзержинского, 3б.

4. Коктейльный бар «Алкоголи»


Проект вместе с мужем и другом запустила Юлия Полонецкая, автор блога barpass.by, в котором профессионально пишет о барах и коктейлях. «Алкоголи» — это perfect serve, к каждому напитку в баре подается сопровождение (закуска), которое дополняет его по вкусу или отражает его исторические, географические или эмоциональные грани. И о баре мы тоже рассказывали.

5. Китайский ресторан «Тан Чао»


Ресторан открыл китаец Ху Лицзян, который владеет сетью ресторанов с китайской кухней в Санкт-Петербурге. Минский проект пока посещает больше белорусов, в питерские же заведения приходят в основном туристы (и не только из Китая). Интервью с владельцем тут.

6. Кафе с современной израильской кухней «Цимес»


Место открыла Валерия Суровцева, которая всю жизнь работает в сфере общепита. Это кафе с уличной израильской едой в кошерном стиле (направление кафе так и называется — «кошер-стайл»). Недавно девушка запустила еще одно кафе с тем же направлением. Оно называется Beten Gav и работает на Киселева, 28.

7. Кафе BurgerLab


Фото: koko.by

Запуском заведения занималась большая компания друзей. Интересно, что кафе «выросло» из фудтрака с тем же названием. Оно работает на улице Октябрьской, в пространстве Dandy Land, и специализируется на бургерах, хотя в меню есть и другие позиции.

8. Ресторан Michel


Запуском ресторана занимался в том числе бизнесмен Иван Малько, который известен минчанам проектами Café de Paris и Milano Cafe. Это городское кафе с современным меню, и подробней о нем можно узнать из этой публикации.

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Теги: Минск
 
 
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