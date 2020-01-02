Обзор финансовых событий второй половины декабря 2019 года

Источник материала: Myfin

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Новости банковского рынка Республики Беларусь

Появились новые виртуальные карты с кешбэком

С 18 декабря в Идея Банке можно оформить виртуальную карту, которая создана специально для покупок в интернете. Оформляется карточка дистанционно (в интернет-банке или мобильном приложении) и мгновенно становится доступна для использования. Максимальная сумма кешбэка, которую можно получить за месяц составляет 200 рублей.

«Белпочта» вводит комиссию за платежи через ЕРИП в кассах

«Белпочта» с 1 января 2020 года вводит дополнительную плату за некоторые платежи через ЕРИП при их оплате в кассах почтовых отделений. Комиссия составит 0,6 рубля за каждый платеж. Об этом сообщается на сайте предприятия.

Приорбанк предложил рекордный money-back с продуктов питания

В Беларуси появилась возможность возвращать 2,5% с покупок продуктов питания. Приорбанк предложил огромный money-back во всех магазинах сетей Алми, Spar, Eurospar и Zakrama по программе лояльности KEYcard.

БПС-Сбербанк выпустил мятную карточку LaCard для модного шопинга

БПС-Сбербанк , совместно с онлайн-магазином Lamoda, представил банковскую карточку LaCard с возможностью вернуть до 10% с каждой покупки одежды и обуви.

Новости банковского рынка Российской Федерации

Клиенты ВТБ провели 10 тысяч сделок по безбумажной технологии

Клиенты ВТБ в цифровом формате подписали свыше 10 тысяч договоров с момента масштабного запуска безбумажной технологии в ноябре этого года. На данный момент сервис доступен в офисах Москвы, Санкт-Петербурга и других 23 регионах страны. Лидерами по проведению безбумажных операций являются Красноярск (15% от всех сделок), Иркутск и Екатеринбург (до 10%).





Децентрализация Сбербанка. Контрольный пакет его акций может уйти от ЦБ

Обсуждение идеи передачи 50% акций Сбербанка от ЦБ другой госструктуре активизировалось. Тот факт, что регулятор контролирует крупнейший российский банк, давно вызывает вопросы. Причиной очередного обострения дискуссии мог стать конфликт регулятора и Сбербанка вокруг подключения последнего к системе быстрых платежей (СБП).

Росбанк выбрал стратегического партнера по кибербезопасности

Росбанк объявляет о стратегическом партнерстве в области кибербезопасности с международной компанией Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак. Использование цифровых технологий является одним из ключевых элементов стратегии банка, поэтому Росбанк на постоянной основе совершенствует антифрод-контур, в том числе с учетом роста мошенничества, связанного с социальной инженерией, в отношении клиентов банков.

ВТБ запустил цифровые карты

ВТБ совместно с международной платежной системой Visa начал эмиссию цифровых банковских карт в мобильном приложении «ВТБ-Онлайн». «Теперь клиенты могут оформить дебетовую «Мультикарту» и пользоваться ею без физического пластика с сохранением всех преимуществ флагманского продукта банка», — отмечается в релизе ВТБ.

Новости платежных систем

Mastercard начала тестирование цифровой идентификации

На этой неделе стартовал пилот программы цифровой идентификации, которая позволит людям быстро подтверждать свою личность в цифровом и физическом мире. Первыми протестировать новый продукт смогут учащиеся Университета Дикина в Австралии. Так студенты смогут проходить различные регистрационные процедуры и сдавать цифровые экзамены. Также платежная система уже заключила партнерство с австралийской почтой. Оно расширит возможности использования решения Australia Post Digital iD — австралийцы смогут легко идентифицировать себя при доступе к услугам.





Western Union возобновила работу в Таджикистане

Платежная система Western Union, выполнив требования Таджикистана, возобновила свою деятельность в стране, сообщила пресс-секретарь Нацбанка Таджикистана Мавджуда Хасанова.

Ozon запустил собственную технологию подтверждения платежей

Интернет-площадка запустила в тестовом режиме Ozon.Pay – собственную технологию подтверждения платежей. Теперь при заказе товаров через приложение Ozon клиент может мгновенно подтвердить оплату с помощью биометрических данных.

Новые сделки: в PayPal рассказали о планах на 2020

Американская система электронных платежей PayPal в следующем году готовится заключать новые сделки, поглощая более мелкие компании в своей отрасли. Такие планы объясняются активностью на рынке — слияния и поглощения в сфере платежей случаются все чаще.

Новости Национального банка Республики Беларусь

Нацбанк определил задачи на 2020 год

"Карта основных задач Национального банка является ключевым элементом стратегического планирования. Она закрепляет иерархию целей и задач, определяет направленность действий центрального банка страны по их решению", - отметили в Нацбанке . Декларируемые цели – обеспечение ценовой и финансовой стабильности – традиционны для большинства центральных банков. Поддержание инфляции предусмотрено в пределах 5%.