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Обзор финансовых событий второй половины декабря 2019 года
Источник материала: Myfin
Новости банковского рынка Республики Беларусь
Появились новые виртуальные карты с кешбэком
С 18 декабря в
«Белпочта» вводит комиссию за платежи через ЕРИП в кассах
«Белпочта» с 1 января 2020 года
Приорбанк предложил рекордный money-back с продуктов питания
В Беларуси появилась возможность возвращать 2,5% с покупок продуктов питания.
БПС-Сбербанк выпустил мятную карточку LaCard для модного шопинга
Новости банковского рынка Российской Федерации
Клиенты ВТБ провели 10 тысяч сделок по безбумажной технологии
Клиенты
Децентрализация Сбербанка. Контрольный пакет его акций может уйти от ЦБ
Обсуждение идеи передачи 50% акций
Росбанк выбрал стратегического партнера по кибербезопасности
ВТБ запустил цифровые карты
Новости платежных систем
Mastercard начала тестирование цифровой идентификации
На этой неделе стартовал пилот программы цифровой идентификации, которая позволит людям быстро подтверждать свою личность в цифровом и физическом мире. Первыми протестировать новый продукт смогут учащиеся Университета Дикина в Австралии. Так студенты смогут проходить различные регистрационные процедуры и сдавать цифровые экзамены. Также платежная система уже заключила партнерство с австралийской почтой. Оно расширит возможности использования решения Australia Post Digital iD — австралийцы смогут легко идентифицировать себя при доступе к услугам.
Western Union возобновила работу в Таджикистане
Платежная система Western Union, выполнив требования Таджикистана, возобновила свою деятельность в стране, сообщила пресс-секретарь Нацбанка Таджикистана Мавджуда Хасанова.
Ozon запустил собственную технологию подтверждения платежей
Интернет-площадка запустила в тестовом режиме Ozon.Pay – собственную технологию подтверждения платежей. Теперь при заказе товаров через приложение Ozon клиент может мгновенно подтвердить оплату с помощью биометрических данных.
Новые сделки: в PayPal рассказали о планах на 2020
Американская система электронных платежей PayPal в следующем году готовится заключать новые сделки, поглощая более мелкие компании в своей отрасли. Такие планы объясняются активностью на рынке — слияния и поглощения в сфере платежей случаются все чаще.
Новости Национального банка Республики Беларусь
Нацбанк определил задачи на 2020 год
"Карта основных задач Национального банка является ключевым элементом стратегического планирования. Она закрепляет иерархию целей и задач, определяет направленность действий центрального банка страны по их решению", - отметили в
Assist Belarus – это провайдер электронных платежей, который предоставляет услуги интернет-эквайринга (проведение онлайн-платежей картами) и проведения платежей через систему АИС «Расчет» (ЕРИП). Assist организует прием к оплате банковских карт VISA, MasterCard, БЕЛКАРТ, American Express на сайтах компаний.
Провайдер электронных платежей сотрудничает с малым, средним и крупным бизнесом различных сфер, а также с государственными организациями. С Assist успешно сотрудничают крупнейшие интернет-сервисы, магазины и гостиницы (такие как Белавиа, Белорусская железная дорога, Wildberries.by, Menu.by, Е-доставка, Белтелеком, МТС в Беларуси, Виктория-Отель, Президент-Отель, Атлант-М, Центркурорт, Топ-тур, Bycard, Tiсketpro, Kvitki.by, санатории Белпрофсоюзкурорта, Конте Трейд, Kufar, Realt.by, «Пицца Темпо», «Суши Весла», ЛОДЭ и другие), а также небольшие начинающие интернет-магазины, сервисы и стартапы.
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Белпочта вводит комиссию за платежи через ЕРИП в кассах. Приорбанк предложил рекордный money-back с продуктов питания, Mastercard начала тестирование цифровой...
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