Ремонт на выживание: как за 10 тысяч долларов сделать из старой деревенской хаты конфетку

Источник материала: Tut.by

Евгения и Верасень в 2012 году решили обосноваться в деревне в Воложинском районе. Купили старый дом, отремонтировали его, создали сайт об альтернативной жизни в сельской местности. Строительный блогер Павел Береснев заехал к ним в гости, чтобы узнать, легко ли реконструировать 100-летнюю хату и во сколько обошелся весь ремонт.

Молодая пара Евгения и Верасень до того, как поселиться деревне, много путешествовали по миру. Но место для постоянной жизни нашли на родине.

— Этот дом в деревне мы нашли в 2012 году — приехали на велосипеде, осмотрелись и решили покупать, — рассказывает владелец дома. — Мы даже в дом не заходили — больше всего нам понравилось место, природное окружение. Все было быстро: во вторник нашли, в среду купили, а в пятницу — новоселье.

Дом представлял собой классический пятистенок на две комнаты с русской печью и печью-стояком, обложенным старым, еще с «польскiх часоў» кафелем. Жить в доме можно, но удобств в нем никаких, а для минимального комфорта нужна вода, душ, туалет. Поэтому в доме начался ремонт. Правда, как признается Верасень, на тот момент «строитель из него был никакой», денег нанимать специалистов тоже не было. Поэтому все решил делать сам.



Фото предоставлено владельцами дома



Фото предоставлено владельцами дома

— Плана реконструкции не было — это был ремонт на выживание, — говорит он. — Просто заделываешь дыры и смотришь, что делать дальше.

Дом строился сто лет назад, из толстых еловых бревен. Когда стали расширять оконные проемы, выяснилось, что сруб еще крепкий и простоит долго. Окна, кстати, нашлись в объявлениях — всего по 15 долларов за штуку.

Стены решено было не утеплять — дом хорошо держит тепло. Стены внутри были обшиты гипсокартоном еще предыдущими хозяевами — их решили не трогать, просто покрасили белой акриловой краской.

Дороже всего обошлась замена крыши. Это, кстати, единственная работа, для которой нанимались строители.





Отопление осталось печное. Правда, от русской печи отказались, а вторую, из кафеля, аккуратно разобрали и сложили в другом месте дома. Добавили еще электрические теплые полы в коридоре и ванной комнате.

Планировка дома простая. Сама большая комната служит гостиной, кухней и рабочим кабинетом. Помещение поменьше — спальня. Есть еще и санузел. Здесь ремонт, как называет его владелец, «панковский» — простой и бюджетный. Например, стены обшиты простой доской, покрытой олифой (повторять опыт с олифой он не советует — она год сохнет).

В интерьере дома многое сделано руками супругов — просто, добротно, недорого.

— Нужны были шторы — зашли в минский магазин «Лянок», купили льняное полотно. Нужны были карнизы — сходили в лес, набрали палок, почистили их, и вот уже сколько лет висят.





Верасень говорит, что главный принцип его ремонта — чтобы в доме не было ровных углов.

— Чтобы это на жилье человека было похоже, а не киборга. Ровно сделает любой идиот.

Впрочем, по признаю владельца, многое бы он теперь, имея опыт, сделал бы по-другому. По его словам, если бы были деньги, то он может и вовсе снес старый дом и построил новый.

— Но если хочешь сохранить антураж старого дома, то его нужно реконструировать, а это дороже, чем строить новый. Нам ремонт дома обошелся примерно в 10 тысяч долларов.