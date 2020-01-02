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Ремонт на выживание: как за 10 тысяч долларов сделать из старой деревенской хаты конфетку
Источник материала: Tut.by
Евгения и Верасень в 2012 году решили обосноваться в деревне в Воложинском районе. Купили старый дом, отремонтировали его, создали
Молодая пара Евгения и Верасень до того, как поселиться деревне, много путешествовали по миру. Но место для постоянной жизни нашли на родине.
— Этот дом в деревне мы нашли в 2012 году — приехали на велосипеде, осмотрелись и решили покупать, — рассказывает владелец дома. — Мы даже в дом не заходили — больше всего нам понравилось место, природное окружение. Все было быстро: во вторник нашли, в среду купили, а в пятницу — новоселье.
Дом представлял собой классический пятистенок на две комнаты с русской печью и печью-стояком, обложенным старым, еще с «польскiх часоў» кафелем. Жить в доме можно, но удобств в нем никаких, а для минимального комфорта нужна вода, душ, туалет. Поэтому в доме начался ремонт. Правда, как признается Верасень, на тот момент «строитель из него был никакой», денег нанимать специалистов тоже не было. Поэтому все решил делать сам.
— Плана реконструкции не было — это был ремонт на выживание, — говорит он. — Просто заделываешь дыры и смотришь, что делать дальше.
Дом строился сто лет назад, из толстых еловых бревен. Когда стали расширять оконные проемы, выяснилось, что сруб еще крепкий и простоит долго. Окна, кстати, нашлись в объявлениях — всего по 15 долларов за штуку.
Стены решено было не утеплять — дом хорошо держит тепло. Стены внутри были обшиты гипсокартоном еще предыдущими хозяевами — их решили не трогать, просто покрасили белой акриловой краской.
Дороже всего обошлась замена крыши. Это, кстати, единственная работа, для которой нанимались строители.
Отопление осталось печное. Правда, от русской печи отказались, а вторую, из кафеля, аккуратно разобрали и сложили в другом месте дома. Добавили еще электрические теплые полы в коридоре и ванной комнате.
Планировка дома простая. Сама большая комната служит гостиной, кухней и рабочим кабинетом. Помещение поменьше — спальня. Есть еще и санузел. Здесь ремонт, как называет его владелец, «панковский» — простой и бюджетный. Например, стены обшиты простой доской, покрытой олифой (повторять опыт с олифой он не советует — она год сохнет).
В интерьере дома многое сделано руками супругов — просто, добротно, недорого.
— Нужны были шторы — зашли в минский магазин «Лянок», купили льняное полотно. Нужны были карнизы — сходили в лес, набрали палок, почистили их, и вот уже сколько лет висят.
Верасень говорит, что главный принцип его ремонта — чтобы в доме не было ровных углов.
— Чтобы это на жилье человека было похоже, а не киборга. Ровно сделает любой идиот.
Впрочем, по признаю владельца, многое бы он теперь, имея опыт, сделал бы по-другому. По его словам, если бы были деньги, то он может и вовсе снес старый дом и построил новый.
— Но если хочешь сохранить антураж старого дома, то его нужно реконструировать, а это дороже, чем строить новый. Нам ремонт дома обошелся примерно в 10 тысяч долларов.
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Сколько стоило отремонтировать 100-летнюю деревенскую хату, чтобы в ней можно было жить с комфортом.
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