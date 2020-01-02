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В Минске Opel сбил на пешеходном переходе женщину
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 3 января около одиннадцати утра в Минске произошёл наезд на женщину.
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Пострадавшая получила травмы и была доставлена в медучреждение. К месту аварии выезжали сотрудники ГАИ. Ведётся проверка.
На прошлой неделе в Минске Lada сбила мужчину.
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Новости Беларуси. 3 января около одиннадцати утра в Минске произошёл наезд на женщину. Как сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома, водитель Opel выезжал с прилегающей...
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