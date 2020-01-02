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В Минске Opel сбил на пешеходном переходе женщину

03.01.2020 14:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 3 января около одиннадцати утра в Минске произошёл наезд на женщину. 

Как сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома, водитель Opel выезжал с прилегающей территории дома по улице Притыцкого. В этот момент дорогу на зелёный сигнал светофора переходила женщина. Произошёл наезд. 

Пострадавшая получила травмы и была доставлена в медучреждение. К месту аварии выезжали сотрудники ГАИ. Ведётся проверка. 

На прошлой неделе в Минске Lada сбила мужчину.

Он переходил дорогу вне пешеходного перехода – здесь подробности

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 3 января около одиннадцати утра в Минске произошёл наезд на женщину.  Как сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома, водитель Opel выезжал с прилегающей...
 
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