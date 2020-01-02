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Сумку с человеческими останками нашли в Свислочи

03.01.2020 14:35 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Останки конечностей человека оказались в спортивной сумке, найденной работниками коммунальной службы в Свислочи 2 января.

Об этом сообщает официальный представитель МВД Ольга Чемоданова в Телеграм-канале ведомства.

2 января в реке проводились очистные работы, когда коммунальщики обнаружили сумку

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, руководство МВД Республики Беларусь и ГУВД Мингорисполкома.

Правоохранительные службы ведут расследование, устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, которые могли совершить преступление.

 
 
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Останки конечностей человека оказались в спортивной сумке, найденной работниками коммунальной службы в Свислочи 2 января.
 
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