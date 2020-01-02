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Сумку с человеческими останками нашли в Свислочи
Источник материала: БДГ
Останки конечностей человека оказались в спортивной сумке, найденной работниками коммунальной службы в Свислочи 2 января.
Об этом
2 января в реке проводились очистные работы, когда коммунальщики обнаружили сумку
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, руководство МВД Республики Беларусь и ГУВД Мингорисполкома.
Правоохранительные службы ведут расследование, устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, которые могли совершить преступление.
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Останки конечностей человека оказались в спортивной сумке, найденной работниками коммунальной службы в Свислочи 2 января.
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