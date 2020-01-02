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Mitsubishi готовит новый Outlander: кроссовер породнится с Nissan X-Trail
Источник материала: Tut.by
Одной из главных премьер Mitsubishi в наступившем году станет новое поколение «паркетника» Outlander. Прототипы будущей машины уже не раз попадались шпионам в 2019 году, а теперь появились новые подробности о четвертом поколении Outlander.
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Внешность нового Outlander будет оформлена в духе концепта
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Одной из главных премьер Mitsubishi в наступившем году станет новое, четвертое по счету поколение «паркетника» Outlander.
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