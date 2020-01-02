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Mitsubishi готовит новый Outlander: кроссовер породнится с Nissan X-Trail

03.01.2020 15:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Одной из главных премьер Mitsubishi в наступившем году станет новое поколение «паркетника» Outlander. Прототипы будущей машины уже не раз попадались шпионам в 2019 году, а теперь появились новые подробности о четвертом поколении Outlander.


В интервью изданию Automotive News руководитель Mitsubishi Europe Бернар Луар обмолвился, что дебют нового Outlander состоится во второй половине 2020 года. Также он сообщил, что в основу нового поколения модели ляжет платформа альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Углубляться в детали Луар не стал, но раньше сообщалось, что речь идет о той же архитектуре, на которой разрабатывается новый Nissan X-Trail. С ним будущий Outlander может разделить и гамму двигателей, хотя в Европе основным для модели станет модернизированный вариант «подзаряжаемой» гибридной установки, используемой на нынешнем кроссовере.


Внешность нового Outlander будет оформлена в духе концепта Engelberg Tourer, который Mitsubishi продемонстрировала прошлой весной на Женевском автосалоне. Разумеется, серийный кроссовер окажется проще шоу-кара, но общее направление эволюции внешности Outlander уже понятно.

 
 
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Одной из главных премьер Mitsubishi в наступившем году станет новое, четвертое по счету поколение «паркетника» Outlander.
 
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