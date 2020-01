CES 2020. Чего ожидать от первой технологический выставки года

Источник материала: Tut.by

Через пару дней в Лас-Вегасе (США) начнется первая в этом году крупная технологическая выставка — CES 2020. Как правило, именно на ней определяются тренды, на которые будут делать упор крупные (и не очень) производители в ближайшее время. Издание The Verge рассказало , на что именно будут «давить» компании, и почему это важно. Ниже — выдержки из их материала.



Фото: engadget

CES (International Consumer Electronics Show, Международная выставка потребительской электроники) — одно из крупнейших в мире мероприятий в сфере потребительской электроники, проходящее в Лас-Вегасе (США). Именно на CES в свое время впервые представили видеомагнитофон, видеокамеру, CD и игровую приставку Xbox.

5G и сгибающиеся экраны в смартфонах





Как правило, на CES новые модели смартфонов представляют не очень часто. Под такой важный сегмент рынка большинство крупных производителей готовят отдельные презентации. Но, как и предполагалось ранее, одним из главных трендов нынешнего CES 2020 станет развертывание 5G-сетей как в США, так и в других странах. А первыми массовыми гаджетами, с помощью которых получится использовать эти 5G-сети, станут смартфоны — в наступившем году их представят намного больше, чем в 2019.

Впрочем, обозреватели The Verge опасаются нескольких моментов. Например, возможного снижения уровня автономности аппаратов с выделенными 5G-модемами, которые требуют больше энергии. Второй тренд, связанный со смартфонами — это модели со сгибающимися дисплеями. Подобные устройства вряд ли станут мейнстримом, но больше не будут казаться «чем-то эдаким».

Телевизоры





В отличие от смартфонов, телевизоры на CES традиционно пользуются популярностью. Наверняка некоторые компании вроде Samsung и LG представят новые модели с огромными диагоналями и разрешением 8K, но массовыми они пока не станут.

Зато 4K-телевизоры, наконец, воцарятся в качестве стандарта для всего рынка. Кроме того, новые модели почти наверняка будут едва ли не поголовно оснащаться разъемом HDMI 2.1 и поддержкой воспроизведения HDR-контента. Все это может пригодиться с запуском следующего поколения игровых консолей от Sony и Microsoft (подробнее об этом немного позднее).

Стриминг, стриминг, стриминг!



Фото: pixabay.com

Еще в прошлом году стало очевидно, что стриминговые сервисы с оригинальным видеоконтентом быстро развиваются, принимают новых игроков и потихоньку «отжимают» долю у более привычной модели распространения фильмов в кинотеатрах. Чего стоит один только «Ирландец» от Мартина Скорсезе, который эксклюзивно появился на Netflix.

В The Verge, преимущественно на примере рынка США, утверждают, что тенденция сохранится — в 2020 году заполучить внимание (и деньги) пользователей захочет еще больше прокатчиков.

Ноутбуки станут еще мощнее



Фото: barnimages.com

Все тенденции прошлых лет в области лэптопов сохранятся — портов USB-C будет становится все больше, рамки вокруг дисплеев окажутся тоньше, а тачпады — больше. Вместе с этим ожидаются и более важные изменения в «начинке» новых моделей. В The Verge предполагают, что с внедрением процессоров Intel серии Tiger Lake и AMD Ryzen 4000 производительность ноутбуков существенно повысится.

Кроме того, на рынок может ворваться компания Qualcomm, которая предложит производителям свое решение в виде процессоров, построенных на мобильной архитектуре ARM. По мощности ноутбуки с подобными процессорами, конечно, окажутся куда менее впечатляющими, зато смогут похвастаться улучшенной энергоэффективностью — от одного заряда такие лэптопы наверняка смогут «прожить» минимум день при активном использовании.

А еще некоторые производители наверняка заходят дальше экспериментировать с форм-фактором лэптопов и представят модели с несколькими экранами.

Sony против Microsoft





В The Verge пишут, что грядет «следующая консольная война», которая развернется между Sony и Microsoft. Последняя уже успела анонсировать новую Xbox Series X и рассказать , чем приставка будет удивлять покупателей. Sony, во всяком случае на момент публикации материала, пока ограничилась лишь заявлением, что PlayStation 5 находится в разработке и выйдет в продажу не раньше третьего-четвертого квартала года.

Впрочем, в рамках CES 2020 уже 6 февраля Sony проведет пресс-конференцию, на которой обещает представить «уникальное видение будущего». Некоторые полагают, что речь в том числе пойдет и о PlayStation 5. Хотя это пока официально не подтверждено.

При этом в The Verge говорят, что модель потребления новых игр с течением времени может изменится. Грубо говоря, поиграть в новый ААА-проект получится как на нынешней Xbox One вместе с Xbox One X, так и на грядущей Xbox Series X — разница будет лишь в качестве визуальных эффектов и скорости загрузки (благодаря SSD-накопителю в новой приставке). Никуда не денется и стриминг игр, хотя его время пока не наступило.

Электрокары и автоматические скутеры

Многие воспринимают электрокары вроде последних моделей от Tesla скорее как гаджет, нежели средство передвижения. Производители подобных автомобилей этого не страшатся, а скорее наоборот, с энтузиазмом рассказывают о них ИТ-журналистам, которые больше привыкли освещать смартфоны, лэптопы и другую потребительскую электронику.



Фото: T Sportline

Журналисты The Verge пишут, что много внимание на CES 2020 уделят и системам автопилота, которые уже несколько лет с переменным успехом демонстрируются аудитории, но так и не стали массовыми. Последнее, впрочем, следствие юридических, а не практических затруднений.

А еще на CES традиционно рассказывают о разнообразных электрических скутерах, самокатах и велосипедах, которые поначалу воспринимались как развлечение, но постепенно стали становится все более самостоятельным видом транспорта. Скорее всего, такая тенденция сохранится.

«Умный» дом — без серьезных улучшений

Первые устройства категории «умного» дома начали появляться еще лет десять назад, но с тех пор так и не стали мейнстримом. Обозреватели из The Verge пишут, что тому есть несколько причин — в основном проблемы связаны с неудобствами во время использования и настройки таких гаджетов.





К тому же у многих пользователей возникают вопросы к уровню приватности и защищенности данных, которые обеспечивают подобные гаджеты — зачастую появляются сообщения, что злоумышленникам удалось перехватить сигнал с камеры, подключенной к интернету, или подключиться к микрофону «умной» колонки.

Впрочем, это не означает, что на CES 2020 ожидается недостаток устройств «умного» дома — наверняка на выставке будет представлено множество интеллектуальных переключателей, лампочек и других аксессуаров с доступом в Сеть. Но ничего, способного «перевернуть» игру, не ожидается.