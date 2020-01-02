ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

CES 2020. Чего ожидать от первой технологический выставки года

03.01.2020 15:15 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Через пару дней в Лас-Вегасе (США) начнется первая в этом году крупная технологическая выставка — CES 2020. Как правило, именно на ней определяются тренды, на которые будут делать упор крупные (и не очень) производители в ближайшее время. Издание The Verge рассказало, на что именно будут «давить» компании, и почему это важно. Ниже — выдержки из их материала.


Фото: engadget

CES (International Consumer Electronics Show, Международная выставка потребительской электроники) — одно из крупнейших в мире мероприятий в сфере потребительской электроники, проходящее в Лас-Вегасе (США). Именно на CES в свое время впервые представили видеомагнитофон, видеокамеру, CD и игровую приставку Xbox.

5G и сгибающиеся экраны в смартфонах


Как правило, на CES новые модели смартфонов представляют не очень часто. Под такой важный сегмент рынка большинство крупных производителей готовят отдельные презентации. Но, как и предполагалось ранее, одним из главных трендов нынешнего CES 2020 станет развертывание 5G-сетей как в США, так и в других странах. А первыми массовыми гаджетами, с помощью которых получится использовать эти 5G-сети, станут смартфоны — в наступившем году их представят намного больше, чем в 2019.

Впрочем, обозреватели The Verge опасаются нескольких моментов. Например, возможного снижения уровня автономности аппаратов с выделенными 5G-модемами, которые требуют больше энергии. Второй тренд, связанный со смартфонами — это модели со сгибающимися дисплеями. Подобные устройства вряд ли станут мейнстримом, но больше не будут казаться «чем-то эдаким».

Телевизоры


В отличие от смартфонов, телевизоры на CES традиционно пользуются популярностью. Наверняка некоторые компании вроде Samsung и LG представят новые модели с огромными диагоналями и разрешением 8K, но массовыми они пока не станут.

Зато 4K-телевизоры, наконец, воцарятся в качестве стандарта для всего рынка. Кроме того, новые модели почти наверняка будут едва ли не поголовно оснащаться разъемом HDMI 2.1 и поддержкой воспроизведения HDR-контента. Все это может пригодиться с запуском следующего поколения игровых консолей от Sony и Microsoft (подробнее об этом немного позднее).

Стриминг, стриминг, стриминг!


Фото: pixabay.com

Еще в прошлом году стало очевидно, что стриминговые сервисы с оригинальным видеоконтентом быстро развиваются, принимают новых игроков и потихоньку «отжимают» долю у более привычной модели распространения фильмов в кинотеатрах. Чего стоит один только «Ирландец» от Мартина Скорсезе, который эксклюзивно появился на Netflix.

В The Verge, преимущественно на примере рынка США, утверждают, что тенденция сохранится — в 2020 году заполучить внимание (и деньги) пользователей захочет еще больше прокатчиков.

Ноутбуки станут еще мощнее


Фото: barnimages.com

Все тенденции прошлых лет в области лэптопов сохранятся — портов USB-C будет становится все больше, рамки вокруг дисплеев окажутся тоньше, а тачпады — больше. Вместе с этим ожидаются и более важные изменения в «начинке» новых моделей. В The Verge предполагают, что с внедрением процессоров Intel серии Tiger Lake и AMD Ryzen 4000 производительность ноутбуков существенно повысится.

Кроме того, на рынок может ворваться компания Qualcomm, которая предложит производителям свое решение в виде процессоров, построенных на мобильной архитектуре ARM. По мощности ноутбуки с подобными процессорами, конечно, окажутся куда менее впечатляющими, зато смогут похвастаться улучшенной энергоэффективностью — от одного заряда такие лэптопы наверняка смогут «прожить» минимум день при активном использовании.

А еще некоторые производители наверняка заходят дальше экспериментировать с форм-фактором лэптопов и представят модели с несколькими экранами.

Sony против Microsoft


В The Verge пишут, что грядет «следующая консольная война», которая развернется между Sony и Microsoft. Последняя уже успела анонсировать новую Xbox Series X и рассказать, чем приставка будет удивлять покупателей. Sony, во всяком случае на момент публикации материала, пока ограничилась лишь заявлением, что PlayStation 5 находится в разработке и выйдет в продажу не раньше третьего-четвертого квартала года.

Впрочем, в рамках CES 2020 уже 6 февраля Sony проведет пресс-конференцию, на которой обещает представить «уникальное видение будущего». Некоторые полагают, что речь в том числе пойдет и о PlayStation 5. Хотя это пока официально не подтверждено.

При этом в The Verge говорят, что модель потребления новых игр с течением времени может изменится. Грубо говоря, поиграть в новый ААА-проект получится как на нынешней Xbox One вместе с Xbox One X, так и на грядущей Xbox Series X — разница будет лишь в качестве визуальных эффектов и скорости загрузки (благодаря SSD-накопителю в новой приставке). Никуда не денется и стриминг игр, хотя его время пока не наступило.

Электрокары и автоматические скутеры

Многие воспринимают электрокары вроде последних моделей от Tesla скорее как гаджет, нежели средство передвижения. Производители подобных автомобилей этого не страшатся, а скорее наоборот, с энтузиазмом рассказывают о них ИТ-журналистам, которые больше привыкли освещать смартфоны, лэптопы и другую потребительскую электронику.


Фото: T Sportline

Журналисты The Verge пишут, что много внимание на CES 2020 уделят и системам автопилота, которые уже несколько лет с переменным успехом демонстрируются аудитории, но так и не стали массовыми. Последнее, впрочем, следствие юридических, а не практических затруднений.

А еще на CES традиционно рассказывают о разнообразных электрических скутерах, самокатах и велосипедах, которые поначалу воспринимались как развлечение, но постепенно стали становится все более самостоятельным видом транспорта. Скорее всего, такая тенденция сохранится.

«Умный» дом — без серьезных улучшений

Первые устройства категории «умного» дома начали появляться еще лет десять назад, но с тех пор так и не стали мейнстримом. Обозреватели из The Verge пишут, что тому есть несколько причин — в основном проблемы связаны с неудобствами во время использования и настройки таких гаджетов.


К тому же у многих пользователей возникают вопросы к уровню приватности и защищенности данных, которые обеспечивают подобные гаджеты — зачастую появляются сообщения, что злоумышленникам удалось перехватить сигнал с камеры, подключенной к интернету, или подключиться к микрофону «умной» колонки.

Впрочем, это не означает, что на CES 2020 ожидается недостаток устройств «умного» дома — наверняка на выставке будет представлено множество интеллектуальных переключателей, лампочек и других аксессуаров с доступом в Сеть. Но ничего, способного «перевернуть» игру, не ожидается.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Именно на CES в свое время впервые представили видеомагнитофон, видеокамеру, CD и игровую приставку Xbox.
 
Новости дня
Новости разные
 
Транспортная инспекция разъяснила порядок оплаты проезда по платным дорогам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
03.01.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика