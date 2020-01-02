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Ученый назвал формулу избавления от жира на животе. Объясняем, в чем тут хитрость

03.01.2020 16:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель назвал формулу тренировок и питания, благодаря следованию которой за 12 недель тренировок объем талии сокращается на 5 см. GO.TUT.BY объясняет, в чем тут хитрость.


Фото: pixabay.com

По версии Михаэля Дешпегеля, для избавления от жира на животе нужно соблюдать формулу «2 + 2 + 4»: две тренировки на выносливость средней интенсивности, два силовых занятия малой интенсивности в неделю, а также четыре дня правильного питания. Ограничивать избыточное потребление калорий важно в дни тренировок — а в остальные три дня недели врач разрешает отдохнуть от занятий спортом и отказаться от жестких ограничений в еде.

Ученый Гисенского университета говорит, что протестировал формулу на 150 участниках: после 12 недель тренировок объем талии у них сокращался на 5 см.

Кому «2 + 2 + 4» поможет, а кому нет

Живот «уходит» по тем же самым принципам, что и лишний вес в целом: если четыре дня тренировок и ограничений в питании создадут дефицит калорий в течение всей недели. Если в свободные три дня есть слишком много высококалорийной пищи, а двигаться слишком мало, вряд ли результат вас порадует.

С дефицитом калорий по «формуле» сантиметры не уйдут только в области талии: большинство исследований показывает, что локального жиросжигания не бывает — точно предсказать, как похудение отразиться на вашей фигуре, не выйдет. 

Врач-диетолог Ольга Авчинникова и тренер Артем Лукашенко давали такие рекомендации тем, кто хочет увидеть в зеркале каменный пресс:

1) контролируйте калораж и не переедайте;

2) питайтесь сбалансированно и по возможности готовьте пищу дома;

3) минимизируйте в рационе фастфуд, кондитерские изделия, копчености, консервы, алкоголь, газировку и продукты, вызывающие сбой в работе ЖКТ;

4) выбирайте энергозатратные тренировки (не меньше шести часов в неделю) — предпочтение в них лучше отдавать упражнениям, направленным на крупные мышечные группы, где задействовано все тело, например приседания и выпады.

5) высыпайтесь и больше двигайтесь в течение дня.

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Теги: Минск
 
 
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