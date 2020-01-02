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Ученый назвал формулу избавления от жира на животе. Объясняем, в чем тут хитрость
Источник материала: Tut.by
Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель
По версии Михаэля Дешпегеля, для избавления от жира на животе нужно соблюдать формулу «2 + 2 + 4»: две тренировки на выносливость средней интенсивности, два силовых занятия малой интенсивности в неделю, а также четыре дня правильного питания. Ограничивать избыточное потребление калорий важно в дни тренировок — а в остальные три дня недели врач разрешает отдохнуть от занятий спортом и отказаться от жестких ограничений в еде.
Ученый Гисенского университета говорит, что протестировал формулу на 150 участниках: после 12 недель тренировок объем талии у них сокращался на 5 см.
Кому «2 + 2 + 4» поможет, а кому нет
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1) контролируйте калораж и не переедайте;
2) питайтесь сбалансированно и по возможности готовьте пищу дома;
3) минимизируйте в рационе фастфуд, кондитерские изделия, копчености, консервы, алкоголь, газировку и продукты, вызывающие сбой в работе ЖКТ;
4) выбирайте энергозатратные тренировки (не меньше шести часов в неделю) — предпочтение в них лучше отдавать упражнениям, направленным на крупные мышечные группы, где задействовано все тело, например приседания и выпады.
5) высыпайтесь и больше двигайтесь в течение дня.
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