ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Квартира Ляйсан Утяшевой и Павла Воли оказалась разгромлена после Нового года

03.01.2020 16:09 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева показала, как выглядела ее квартира первого января.  

Видео спортсменка опубликовала в Instagram. На кадрах видно, что на полу рассыпан искуственный снег, разбросаны игрушки.  

Квартира Ляйсан Утяшевой и Павла Воли оказалась разгромлена после Нового года
Фото: instagram.com/liasanutiasheva

«Новый год», – так Ляйсан Утяшева прокомментировала происходящее.  

Квартира Ляйсан Утяшевой и Павла Воли оказалась разгромлена после Нового года
Фото: instagram.com/liasanutiasheva

Чуть подробнее о случившемся в новогоднюю ночь рассказал супруг телеведущей – шоумен Павел Воля. Он отметил, что беспорядок устроили дети, которым была предоставлена полная свобода.  

Истории 11 звездных пар, любовь которых началась с дружбы (читать далее).  

Люди в материале: Павел Воля, Ляйсан Утяшева
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева показала, как выглядела ее квартира первого января.   Видео спортсменка опубликовала в Instagram. На кадрах видно, что на полу...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ученый назвал формулу избавления от жира на животе. Объясняем, в чем тут хитрость
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
03.01.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика