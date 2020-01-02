Квартира Ляйсан Утяшевой и Павла Воли оказалась разгромлена после Нового года

Источник материала: СТВ

Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева показала, как выглядела ее квартира первого января.

Видео спортсменка опубликовала в Instagram. На кадрах видно, что на полу рассыпан искуственный снег, разбросаны игрушки.



Фото: instagram.com/liasanutiasheva

«Новый год», – так Ляйсан Утяшева прокомментировала происходящее.



Фото: instagram.com/liasanutiasheva

Чуть подробнее о случившемся в новогоднюю ночь рассказал супруг телеведущей – шоумен Павел Воля. Он отметил, что беспорядок устроили дети, которым была предоставлена полная свобода.