В Минске из реки Свислочь достали сумку с человеческими останками

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, днем 2 января сотрудники коммунальных служб Минска проводили очистные работы в реке Свислочь. В ходе работ была обнаружена спортивная сумка с останками конечностей человека, сообщает МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, которые могли совершить преступление. Проводятся все необходимые экспертизы, изучается информация с камер видеонаблюдения.

По предварительной информации, останки принадлежат женщине. При этом пока неизвестно, когда именно было совершено преступление.