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В Минске из реки Свислочь достали сумку с человеческими останками

03.01.2020 15:52 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минске из реки Свислочь достали сумку с человеческими останками
МВД Республики Беларусь

Как стало известно, днем 2 января сотрудники коммунальных служб Минска проводили очистные работы в реке Свислочь. В ходе работ была обнаружена спортивная сумка с останками конечностей человека, сообщает МВД.

В Минске из реки Свислочь достали сумку с человеческими останками Суд да дело. Какие криминальные эпизоды вызвали резонанс в 2019 году?

По данному факту возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, которые могли совершить преступление. Проводятся все необходимые экспертизы, изучается информация с камер видеонаблюдения.

По предварительной информации, останки принадлежат женщине. При этом пока неизвестно, когда именно было совершено преступление.

 
Теги: Минск
 
 
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