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Магазин в Уваровичах возобновил свою работу
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Образцовый хореографический коллектив «Простор»
Буда-Кошелевской ДШИ в числе лучших
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Читайте в № 1 за 4 января
03.01.2020 — Разное | Газета Авангард
Источник материала: Газета Авангард
Читайте в № 1 за 4 января:
Магазин в Уваровичах возобновил свою работу
Жители района активно участвуют в акции «Наши дети»
Образцовый хореографический коллектив «Простор»
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Читайте в № 1 за 4 января: Магазин в Уваровичах возобновил свою работу Жители района активно участвуют в акции "Наши дети" Образцовый...
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