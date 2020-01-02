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Читайте в № 1 за 4 января

03.01.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Читайте в № 1 за 4 января

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Магазин в Уваровичах возобновил свою работу

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Жители района активно участвуют в акции «Наши дети»

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Читайте в № 1 за 4 января: Магазин в Уваровичах возобновил свою работу Жители района активно участвуют в акции "Наши дети" Образцовый...
 
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