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В Индонезии заметили самый большой в мире цветок

03.01.2020 17:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Индонезии сотрудники местной службы по охране природы обнаружили «самый большой цветок в мире». Об этом пишет Phys.org.


Источник: Phys.org

Речь идет о раффлезии туан-мудэ — цветковом паразитическом растении, проводящим большую часть жизни в тканях растения-хозяина. Таким образом раффлезия получает все необходимые вещества для существования. Найденный в Индонезии цветок в диаметре составлял 111 сантиметров, предыдущий рекорд — 107 сантиметров.

Специалисты отметили, что период цветения растения составляет порядка недели — после оно засохнет и сгниет. При этом насекомых-опылителей (обычно это лесные мухи) цветки привлекают видом и запахом разлагающегося мяса, за что их еще называют «трупными лилиями».

Напомним: раффлезия была открыта в дождевых лесах юго-западной части острова Суматра местным проводником, работавшим с доктором Джозефом Арнольдом в экспедиции в 1818 году, и названа в честь сэра Томаса Стэмфорда Раффлза, возглавлявшего экспедицию. Первый найденный цветок раффлезии имел диаметр около метра и массу около шести килограмм.

 
 
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Период цветения растения составляет порядка недели - после оно засохнет и сгниет.
 
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