Источник материала: Ежедневник





Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов с 1 января 2020 года на фоне отсутствия поставок нефти из России.

«Белнефтехим» приостановил экспорт нефтепродуктов с 1 января. Эту информацию подтвердили TUT.BY в госконцерне.

«Экспорт временно приостановлен для обеспечения потребностей внутреннего рынка в нефтепродуктах», — сказали в концерне.

Там также отмечают, что белорусские НПЗ продолжают работу на накопленных в декабре остатках сырья. В компании созданы достаточные запасы всех видов топлива, которых хватит минимум на 10 дней.

Как сообщалось, концерн "Белнефтехим" утром констатировал прекращение поставок нефти от российских нефтяных компаний с 1 января в условиях отсутствия контрактов.

Как сообщалось, Беларусь накануне Нового года не смогла договориться с российскими НК об условиях поставки нефти с 1 января.