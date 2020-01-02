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Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов
03.01.2020 17:10 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов с 1 января 2020 года на фоне отсутствия поставок нефти из России.
«Белнефтехим» приостановил экспорт нефтепродуктов с 1 января. Эту информацию подтвердили
«Экспорт временно приостановлен для обеспечения потребностей внутреннего рынка в нефтепродуктах», — сказали в концерне.
Там также отмечают, что белорусские НПЗ продолжают работу на накопленных в декабре остатках сырья. В компании созданы достаточные запасы всех видов топлива, которых хватит минимум на 10 дней.
Как сообщалось, концерн "Белнефтехим" утром констатировал прекращение поставок нефти от российских нефтяных компаний с 1 января в условиях отсутствия контрактов.
Как сообщалось, Беларусь накануне Нового года не смогла договориться с российскими НК об условиях поставки нефти с 1 января.
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Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов с 1 января 2020 года на фоне отсутствия поставок нефти из России.
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