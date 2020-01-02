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Беларуси грозит дефицит топлива, если переговоры по нефти затянутся эксперт

03.01.2020 17:07 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

– Пока нет абсолютно никаких данных, чтобы даже делать предположения, когда и на каких условиях будут подписаны, если будут, соглашения по нефти.

Вопросы поставки нефти были увязаны с процессом более тесной интеграции Беларуси с Россией. Практически еще год назад весь этот процесс шел по сути в секретном режиме. Содержание дорожных карт не раскрывалось. О чем шел реальный торг между Россией и Беларусью можно только догадываться. Два главных участника переговоров – президенты двух стран – ту информацию, которую хотели, для своих народов раскрывали, а ту, что не хотели – не озвучивали.

Очевидно, что Беларусь с Россией не договорились. И с одной стороны кажется, что рано или поздно две стороны договорятся – через день, через неделю, месяц, квартал. Но нет ни малейших доступных данных, чтобы это как-то достоверно прогнозировать.

Что мы имеем? С одной стороны, успокаивающие заявления, что наши НПЗ переведены на пониженный объем переработки и у них зарезервировано сырье на пару недель. Также «Белнефтехим» заявлял, что топлива на автозаправках хватит на 10 дней. Вопрос о том, что будет, если решение вопроса о поставках нефти затянется более чем на 10-15 дней, остается открытым.

Поставки из альтернативных источников – это то, что надо было прорабатывать давно, чтобы не дать России такой рычаг давления. Сама проработка таких маршрутов, контрактов, логистики, вопросов цены и оплаты занимает месяцы. То есть, за 10 или 20 дней альтернативные маршруты не заработают. И если в эти сроки мы с Россией не договоримся, последствия для Беларуси могут быть достаточно сложными, вплоть до дефицита топлива.

Есть еще, скорее всего, какие-то госрезервы топлива, но этот вопрос полностью засекречен. Теоретически можно взять из этого источника, но оценить возможные объемы и на какое время их хватит – невозможно в принципе.

Источник: Myfin.by
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Беларусь лишилась российской нефти, а НПЗ перешли на экономный режим, потребляя запасы. Подпишут ли Беларусь и Россия в ближайшее время соглашения по этому...
 
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