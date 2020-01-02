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Это очень смешно. Русский народный хор перепел мемную песню про «чеканную монету»
Источник материала: Tut.by
Сериал «Ведьмак» от Netflix ворвался в 2019-й с целым ворохом свежих мемов, когда этого уже никто не ждал. Самый главный из них — это, безусловно, пеcня Лютика «Ведьмаку заплатите чеканной монетой», ее вот уже неделю поет весь интернет. Теперь она добралась и до Омска: русский народный хор предложил свою версию на хит прo чeканнyю мoнeтy. Послушайте ее (если осмелитесь).
А вот русскоязычный оригинал песни:
Напомним, что две недели назад Netflix выпустил один из самых ожидаемых сериалов прошедшего года «Ведьмак». Тем не менее в Сети сразу же
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Сериал «Ведьмак» от Netflix ворвался в 2019-й с целым ворохом свежих мемов, когда этого уже никто не ждал. Самый главный из них - это, безусловно, пеcня «Ведьмаку заплатите...
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