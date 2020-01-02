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Кустурица отобрал белорусский фильм «Озеро радости» для своего конкурса

03.01.2020 18:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский фильм «Озеро радости» будет участвовать в международном фестивале кино и музыки «Кустендорф». Об этом в Facebook сообщил режиссер картины Алексей Полуян.


Фото: кадр из фильма «Возера радасцi». Снимок предоставлен режиссером фильма Алексеем Полуяном

Режиссер рассказал, что Эмир Кустурица отобрал «Озеро радости» для участия в конкурсе кинофестиваля Kustendorf Film & Music Festival.

«Озеро радости» — это фильм о девятилетней девочке Ясе, которая переживает смерть матери. Отец отправляет ее в интернат, но однажды она решает сбежать и вернуться домой. Актриса, сыгравшая главную роль, получила приз Best actress на фестивале FICBUEU в Испании. Фильм снят по роману известного писателя Виктора Мартиновича.

Международный фестиваль кино и музыки «Кустендорф» — ежегодный фестиваль, проходящий с 2008 года в этнодеревне Дрвенград, расположенной на границе Сербии с Боснией и Герцеговиной. Создателем и директором «Кустендорфа» является режиссер Эмир Кустурица, он же является основателем деревни Дрвенград, которая благодаря фестивалю стала также известна как Кустендорф.

По словам Кустурицы, идея, которой он руководствовался, создавая Кустендорф, состояла в том, чтобы сделать фестиваль, свободный «от духа Голливуда», который он считает «идеологической машиной», полагая, что тот «оккупировал человечество потребительской глупостью» и представляет угрозу для авторского кино и кинематографа.

 
 
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Режиссер рассказал, что Эмир Кустурица отобрал «Озеро радости» для участия в конкурсе кинофестиваля Kustendorf Film & Music Festival.
 
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