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Кустурица отобрал белорусский фильм «Озеро радости» для своего конкурса
Источник материала: Tut.by
Белорусский фильм
Режиссер рассказал, что Эмир Кустурица отобрал «Озеро радости» для участия в конкурсе кинофестиваля Kustendorf Film & Music Festival.
«Озеро радости» — это фильм о девятилетней девочке Ясе, которая переживает смерть матери. Отец отправляет ее в интернат, но однажды она решает сбежать и вернуться домой. Актриса, сыгравшая главную роль,
Международный фестиваль кино и музыки «Кустендорф» — ежегодный фестиваль, проходящий с 2008 года в этнодеревне Дрвенград, расположенной на границе Сербии с Боснией и Герцеговиной. Создателем и директором «Кустендорфа» является режиссер Эмир Кустурица, он же является основателем деревни Дрвенград, которая благодаря фестивалю стала также известна как Кустендорф.
По словам Кустурицы, идея, которой он руководствовался, создавая Кустендорф, состояла в том, чтобы сделать фестиваль, свободный «от духа Голливуда», который он считает «идеологической машиной», полагая, что тот «оккупировал человечество потребительской глупостью» и представляет угрозу для авторского кино и кинематографа.
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Режиссер рассказал, что Эмир Кустурица отобрал «Озеро радости» для участия в конкурсе кинофестиваля Kustendorf Film & Music Festival.
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