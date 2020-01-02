Акция «Наши дети»: маленьких жителей района навестили представители власти

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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3 января праздник постучал в двери к семьям из Городеи и Снова. В рамках республиканской благотворительной акции «Наши дети» начальник главного управления по образованию Миноблисполкома Татьяна Апранич, заместитель председателя Несвижского райисполкома Александр Балтенков, начальник управления по образованию, спорту и туризму райисполкома Елена Клишевич и ее заместитель Светлана Шатрун посетили семьи, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями. Гости тепло поздравили второклассника Богдана Игнатчика и семилетнюю Софию Гесь с новогодними и рождественскими праздниками, пожелали им здоровья и успехов, веселых зимних праздников. Ребята получили игрушки и сладкие угощения. Встреча не обошлась без сюрпризов. Богдана и Софию также поздравили Дед Мороз со Снегурочкой, пчёлка Майя и кузнечик Прыг.

































Оксана ГРОХ.