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Эксперт о ситуации с нефтью: Варианта только два - объединение стран или мировые цены
Источник материала: Партизан
У Минска и Москвы есть месяц-полтора на переговоры. Но вариантов только два: или Беларусь объединяется с Россией в одно государство, или покупает нефть по мировым ценам. Третьего, как говорят в таких случаях, не дано.
Белорусские НПЗ отказались покупать нефть по ценам, которые в условиях налогового маневра стали реальностью. Такое мнение в комментарии
"Контракты на поставку нефти в Беларусь не заключены потому, что стороны не могут договориться о цене. В России с 1 января продолжается налоговый маневр. Это приводит к тому, что экспортная пошлина сокращается и НДПИ возрастает.
В итоге себестоимость нефти на российском рынке возрастает, а следовательно, она возрастает и для Беларуси, потому что у нас фактически единый рынок нефти", - поясняет эксперт.
Он напомнил, что на белорусские НПЗ не распространяется «демпфирующая надбавка», т. е. российский бюджет белорусским НПЗ не платит компенсацию.
В итоге российские компании вынуждены повысить цены на нефть для белорусских заводов, а те, в свою очередь, отказываются платить возрастающую цену. Т. е. нефть перестала идти не из-за того, что российские компании в принципе отказались ее продавать, а потому что белорусские НПЗ отказались ее покупать по тем ценам, которые в условиях налогового маневра стали реальностью.
Теперь у Москвы и Минска есть примерно месяц-полтора на переговоры. И здесь возможны два варианта развития ситуации.
Первый. Стороны за это время договариваются о дальнейшей глубокой интеграции, которая приведет к реальному объединению государств, и тогда на белорусские НПЗ будут распространяться правила российской демпфирующей надбавки.
Второй вариант. Стороны отказываются от интеграции, и цена на нефть для Беларуси продолжает повышаться и к 2024 году доходит до мирового уровня.
"Этот вариант, скорее всего, будет сопровождаться конфликтностью на политическом уровне и возможным перекрытием части ниток нефтепровода «Дружба» для реверса. Но и в реверсных трубах фактически будет идти российская нефть, доставленная в польский Гданьск из Приморска или Усть-Луги", - говорит Юшков.
Напомним, сегодня стало известно, что Россия с 1 января прекратила подачу нефти в Беларусь.
Белорусские НПЗ продолжают работу на накопленных в конце декабря остатках сырья, но в режиме, минимально необходимом, чтобы не останавливать производство.
Сообщается, что запасов нефти хватит примерно до середины января.
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У Минска и Москвы есть месяц-полтора на переговоры. Но вариантов только два: или Беларусь объединяется с Россией в одно государство, или покупает нефть по мировым...
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