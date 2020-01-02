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Эксперт о ситуации с нефтью: Варианта только два - объединение стран или мировые цены

03.01.2020 17:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

У Минска и Москвы есть месяц-полтора на переговоры. Но вариантов только два: или Беларусь объединяется с Россией в одно государство, или покупает нефть по мировым ценам. Третьего, как говорят в таких случаях, не дано.

Эксперт о ситуации с нефтью: Варианта только два - объединение стран или мировые цены
Белорусские НПЗ отказались покупать нефть по ценам, которые в условиях налогового маневра стали реальностью. Такое мнение в комментарии Office Life высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

"Контракты на поставку нефти в Беларусь не заключены потому, что стороны не могут договориться о цене. В России с 1 января продолжается налоговый маневр. Это приводит к тому, что экспортная пошлина сокращается и НДПИ возрастает. 
В итоге себестоимость нефти на российском рынке возрастает, а следовательно, она возрастает и для Беларуси, потому что у нас фактически единый рынок нефти", - поясняет эксперт.

Он напомнил, что на белорусские НПЗ не распространяется «демпфирующая надбавка», т. е. российский бюджет белорусским НПЗ не платит компенсацию. 

В итоге российские компании вынуждены повысить цены на нефть для белорусских заводов, а те, в свою очередь, отказываются платить возрастающую цену. Т. е. нефть перестала идти не из-за того, что российские компании в принципе отказались ее продавать, а потому что белорусские НПЗ отказались ее покупать по тем ценам, которые в условиях налогового маневра стали реальностью.

Теперь у Москвы и Минска есть примерно месяц-полтора на переговоры. И здесь возможны два варианта развития ситуации.

Первый. Стороны за это время договариваются о дальнейшей глубокой интеграции, которая приведет к реальному объединению государств, и тогда на белорусские НПЗ будут распространяться правила российской демпфирующей надбавки.

Второй вариант. Стороны отказываются от интеграции, и цена на нефть для Беларуси продолжает повышаться и к 2024 году доходит до мирового уровня.

"Этот вариант, скорее всего, будет сопровождаться конфликтностью на политическом уровне и возможным перекрытием части ниток нефтепровода «Дружба» для реверса. Но и в реверсных трубах фактически будет идти российская нефть, доставленная в польский Гданьск из Приморска или Усть-Луги", - говорит Юшков.


Напомним, сегодня стало известно, что Россия с 1 января прекратила подачу нефти в Беларусь. 

Белорусские НПЗ продолжают работу на накопленных в конце декабря остатках сырья, но в режиме, минимально необходимом, чтобы не останавливать производство.

Сообщается, что запасов нефти хватит примерно до середины января. 
 
Теги: Минск
 
 
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У Минска и Москвы есть месяц-полтора на переговоры. Но вариантов только два: или Беларусь объединяется с Россией в одно государство, или покупает нефть по мировым...
 
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