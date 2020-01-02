Эксперт о ситуации с нефтью: Варианта только два - объединение стран или мировые цены

Office Life высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Белорусские НПЗ отказались покупать нефть по ценам, которые в условиях налогового маневра стали реальностью. Такое мнение в комментариивысказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности





"Контракты на поставку нефти в Беларусь не заключены потому, что стороны не могут договориться о цене. В России с 1 января продолжается налоговый маневр. Это приводит к тому, что экспортная пошлина сокращается и НДПИ возрастает.

В итоге себестоимость нефти на российском рынке возрастает, а следовательно, она возрастает и для Беларуси, потому что у нас фактически единый рынок нефти", - поясняет эксперт.





Он напомнил, что на белорусские НПЗ не распространяется «демпфирующая надбавка», т. е. российский бюджет белорусским НПЗ не платит компенсацию.





В итоге российские компании вынуждены повысить цены на нефть для белорусских заводов, а те, в свою очередь, отказываются платить возрастающую цену. Т. е. нефть перестала идти не из-за того, что российские компании в принципе отказались ее продавать, а потому что белорусские НПЗ отказались ее покупать по тем ценам, которые в условиях налогового маневра стали реальностью.





Теперь у Москвы и Минска есть примерно месяц-полтора на переговоры. И здесь возможны два варианта развития ситуации.





Первый. Стороны за это время договариваются о дальнейшей глубокой интеграции, которая приведет к реальному объединению государств, и тогда на белорусские НПЗ будут распространяться правила российской демпфирующей надбавки.





Второй вариант. Стороны отказываются от интеграции, и цена на нефть для Беларуси продолжает повышаться и к 2024 году доходит до мирового уровня.





"Этот вариант, скорее всего, будет сопровождаться конфликтностью на политическом уровне и возможным перекрытием части ниток нефтепровода «Дружба» для реверса. Но и в реверсных трубах фактически будет идти российская нефть, доставленная в польский Гданьск из Приморска или Усть-Луги", - говорит Юшков.







