ГРАФИК личных приемов граждан, их представителей, представителей юридических лиц руководством Буда-Кошелевского райисполкома на ЯНВАРЬ 2020 года

Гапоник Анатолий Генрикович
председатель райисполкома 8 января, 22 января с 8.00 до 13.00
Киселева Наталья Никитовна
председатель районного Совета депутатов 15 января с 8.00 до 13.00
Прокопенко Людмила Ивановна
первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома 15 января с 8.00 до 13.00
Ковалев Александр Викторович
заместитель председателя райисполкома 17 января с 8.00 до 13.00
Шпиганович Дмитрий Николаевич
заместитель председателя райисполкома 31 января с 8.00 до 13.00
Вамбриков Геннадий Анатольевич
заместитель председателя райисполкома 10 января с 8.00 до 13.00
Кириленко Вячеслав Геннадьевич
управляющий делами райисполкома 29 января с 8.00 до 13.00
Руководство райисполкома проводит личный прием по предварительной записи.
Предварительная запись на личный прием осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и 14.00 до 17.00 в каб. 16 райисполкома или по тел. 7-50-00, 7-91-31.
Предварительная запись к председателю райисполкома заканчивается за одни сутки до дня приема.
В случае отсутствия должностного лица личный прием осуществляет лицо, исполняющее его обязанности.