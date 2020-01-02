ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ГРАФИК личных приемов граждан, их представителей, представителей юридических лиц руководством Буда-Кошелевского райисполкома на ЯНВАРЬ 2020 года

03.01.2020 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

ГРАФИК личных приемов граждан, их представителей, представителей юридических лиц руководством Буда-Кошелевского райисполкома на ЯНВАРЬ 2020 года

Гапоник Анатолий Генрикович
председатель райисполкома 8 января, 22 января с 8.00 до 13.00

Киселева Наталья Никитовна
председатель районного Совета депутатов 15 января с 8.00 до 13.00

Прокопенко Людмила Ивановна
первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома 15 января  с 8.00 до 13.00

Ковалев Александр Викторович
заместитель председателя райисполкома 17 января с 8.00 до 13.00

Шпиганович Дмитрий Николаевич
заместитель председателя райисполкома 31 января с 8.00 до 13.00

Вамбриков Геннадий Анатольевич
заместитель председателя райисполкома 10 января с 8.00 до 13.00

Кириленко Вячеслав Геннадьевич
управляющий делами райисполкома 29 января с 8.00 до 13.00

 

Руководство райисполкома проводит личный прием по предварительной записи.
Предварительная запись на личный прием осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и 14.00 до 17.00 в каб. 16 райисполкома или по тел. 7-50-00, 7-91-31.
Предварительная запись к председателю райисполкома заканчивается за одни сутки до дня приема.
В случае отсутствия должностного лица личный прием осуществляет лицо, исполняющее его обязанности.

 

 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гапоник Анатолий Генрикович председатель райисполкома 8 января, 22 января с 8.00 до 13.00 Киселева Наталья Никитовна председатель районного Совета...
 
Новости дня
Новости разные
 
Эксперт о ситуации с нефтью: Варианта только два - объединение стран или мировые цены
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
03.01.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика