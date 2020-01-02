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Лайфхак: стильный стол-подлокотник своими руками

03.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Для всех любителей посидеть с чашечкой чая или кофе на мягкой мебели «МИР 24» покажет, как сделать удобный стол-надлокотник своими руками.

Для его изготовления понадобится мебельный щит, инструменты, немного свободного времени и фантазии.

Подробная инструкция – в программе «Еще дешевле».



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Для его изготовления понадобится мебельный щит, инструменты, немного свободного времени и фантазии.
 
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