Лайфхак: стильный стол-подлокотник своими руками

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Для всех любителей посидеть с чашечкой чая или кофе на мягкой мебели «МИР 24» покажет, как сделать удобный стол-надлокотник своими руками.

Для его изготовления понадобится мебельный щит, инструменты, немного свободного времени и фантазии.

Подробная инструкция – в программе «Еще дешевле».