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Лайфхак: стильный стол-подлокотник своими руками
03.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Для всех любителей посидеть с чашечкой чая или кофе на мягкой мебели «МИР 24» покажет, как сделать удобный стол-надлокотник своими руками.
Для его изготовления понадобится мебельный щит, инструменты, немного свободного времени и фантазии.
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Для его изготовления понадобится мебельный щит, инструменты, немного свободного времени и фантазии.
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