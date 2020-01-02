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Раскрыт способ быстрого похудения. Он описывается формулой «2+2+4»

03.01.2020 20:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Немецкий спортивный эксперт и писатель Михаэль Дешпегель рассказал, как можно быстро избавиться от лишнего жира на животе. Его формула «2+2+4» очень кстати после Нового года. 

Как сообщает журнал Focus, формула расшифровывается просто: 2 дня нужно выполнять упражнения на выносливость (кардиотренировки), 2 дня – силовые. И в эти четыре дня нужно соблюдать правильное питание. 

По словам Михаэля, упражнения на выносливость улучшают обмен веществ, силовые тренировки укрепляют мышцы, а также помогают быстрее сжигать калории. Правильное питание не только позволит сократить получаемые калории, но ещё и даст больше энергии, которая понадобится для выполнения упражнений. 

До и после. Как меняются похудевшие девушки и женщины в десяти примерах 

Спортивный эксперт отмечает, что силовые тренировки можно проводить и дома. А вот кардионагрузки лучше получать на улице. Дешпегель рекомендует скандинавскую ходьбу, бег трусцой, плавание и катание на велосипеде. 

В оставшиеся три дня недели можно расслабляться, сводить свою физическую активность на привычный уровень и есть всякую вредную, но вкусную еду. 

Формулу Михаэля опробовали более 150 человек. В среднем добровольцы за 12 недель теряли по 5 см в обхвате талии. 

Кстати, несколько месяцев назад мы показывали, как меняются мужчины после похудения.

Посмотреть на существенно постройневших парней можно здесь

Люди в материале: Михаэль Дешпегель, Michael Despeghel
 
 
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Немецкий спортивный эксперт и писатель Михаэль Дешпегель рассказал, как можно быстро избавиться от лишнего жира на животе. Его формула «2+2+4» очень кстати после...
 
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