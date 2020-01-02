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Бесплатный Wi-Fi появился еще на двух станциях метро
Источник материала: Партизан
«Деловая сеть» запустила бесплатный Wi-Fi еще на двух станциях метро – «Каменная горка» и «Могилевская», говорится на
Доступ к сети Free Wi-Fi появился на этих станциях 30 декабря, пишет
Всего бесплатно подключиться к интернету можно на 12 станциях метро – «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Купаловская», «Немига», «Первомайская», «Автозаводская», «Петровщина», «Уручье», «Академия наук», «Площадь Якуба Коласа».
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«Деловая сеть» запустила бесплатный Wi-Fi еще на двух станциях метро – «Каменная горка» и «Могилевская», говорится на сайте провайдера.
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