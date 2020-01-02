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Беларусь и РФ нашли временный вариант поставок нефти на период переговоров

03.01.2020 21:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь и Россия нашли временное решение вопроса поставок нефти на период ведения переговоров.

Оно предусматривает, что беларусские НПЗ получат разовые партии нефти от независимых поставщиков, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правительственных кругах РФ.

По словам источника, такой вариант предложила беларусская сторона. Над ним ведется работа, финализации договоренностей можно ожидать в ближайшее время.


Источник добавил, что российские компании предлагали сохранить условия контракта 2019 года.

Сегодня стало известно, что российская нефть перестала поступать на беларусские НПЗ с 1 января, но транзит нефти продолжается. «Белнефтехим» временно приостановил экспорт нефтепродуктов из Беларуси. В концерне заверили, что дефицита топлива на внутреннем рынке не будет.
 
 
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Беларусь и Россия нашли временное решение вопроса поставок нефти на период ведения переговоров.
 
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