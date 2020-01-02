Беларусь и РФ нашли временный вариант поставок нефти на период переговоров

ТАСС со ссылкой на источник в правительственных кругах РФ. Оно предусматривает, что беларусские НПЗ получат разовые партии нефти от независимых поставщиков, сообщаетсо ссылкой на источник в правительственных кругах РФ.





По словам источника, такой вариант предложила беларусская сторона. Над ним ведется работа, финализации договоренностей можно ожидать в ближайшее время.









Источник добавил, что российские компании предлагали сохранить условия контракта 2019 года.





Сегодня стало известно, что российская нефть перестала поступать на беларусские НПЗ с 1 января, но транзит нефти продолжается. «Белнефтехим» временно приостановил экспорт нефтепродуктов из Беларуси. В концерне заверили, что дефицита топлива на внутреннем рынке не будет.