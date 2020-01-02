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Беларусь и РФ нашли временный вариант поставок нефти на период переговоров
Источник материала: Партизан
Беларусь и Россия нашли временное решение вопроса поставок нефти на период ведения переговоров.
Оно предусматривает, что беларусские НПЗ получат разовые партии нефти от независимых поставщиков, сообщает
По словам источника, такой вариант предложила беларусская сторона. Над ним ведется работа, финализации договоренностей можно ожидать в ближайшее время.
Источник добавил, что российские компании предлагали сохранить условия контракта 2019 года.
Сегодня стало известно, что российская нефть перестала поступать на беларусские НПЗ с 1 января, но транзит нефти продолжается. «Белнефтехим» временно приостановил экспорт нефтепродуктов из Беларуси. В концерне заверили, что дефицита топлива на внутреннем рынке не будет.
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Беларусь и Россия нашли временное решение вопроса поставок нефти на период ведения переговоров.
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