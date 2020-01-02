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Александр Лукашенко подарил клюшку мальчику на Рождественском турнире
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Одному зрителю Рождественский турнир-2020 точно запомнится надолго, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
После победного матча глава государства подарил юному болельщику клюшку. Вот уж точно тот случай, когда сбываются мечты.
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Новости Беларуси. Одному зрителю Рождественский турнир-2020 точно запомнится надолго, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко: те, для...
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