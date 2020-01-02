Александр Лукашенко подарил клюшку мальчику на Рождественском турнире

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Одному зрителю Рождественский турнир-2020 точно запомнится надолго, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: те, для кого мы выходим на эту площадку – наши болельщики

После победного матча глава государства подарил юному болельщику клюшку. Вот уж точно тот случай, когда сбываются мечты.















