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Александр Лукашенко подарил клюшку мальчику с плакатом
Источник материала: Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко подарил свою клюшку юному болельщику, который пришел на игру с плакатом, сообщает телеграм-канал
Мальчик пришел на игру с плакатом «Мечтать не вредно… Хочу клюшку от президента». Вскоре к нему подъехал Александр Лукашенко, который и сделал ребенку подарок.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подарил свою клюшку юному болельщику, который пришел на игру с плакатом, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
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