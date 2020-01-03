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Александр Лукашенко подарил клюшку мальчику с плакатом

03.01.2020 22:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко подарил свою клюшку юному болельщику, который пришел на игру с плакатом, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».


Мальчик пришел на игру с плакатом «Мечтать не вредно… Хочу клюшку от президента». Вскоре к нему подъехал Александр Лукашенко, который и сделал ребенку подарок.


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Президент Беларуси Александр Лукашенко подарил свою клюшку юному болельщику, который пришел на игру с плакатом, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
 
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