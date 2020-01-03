Александр Лукашенко подарил клюшку мальчику с плакатом

Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко подарил свою клюшку юному болельщику, который пришел на игру с плакатом, сообщает телеграм-канал «Пул Первого» .





Мальчик пришел на игру с плакатом «Мечтать не вредно… Хочу клюшку от президента». Вскоре к нему подъехал Александр Лукашенко, который и сделал ребенку подарок.