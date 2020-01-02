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Тегеран назвал убийство Сулеймани актом международного терроризма и пообещал отомстить США
Источник материала: СТВ
Новости мира. В столице Ирака в результате ракетного удара США убит иранский генерал Касем Сулеймани. Операцию санкционировал президент Дональд Трамп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сулеймани был генералом иранского Корпуса стражей исламской революции. Он лично планировал и участвовал в операциях против террористической группировки ИГИЛ в Ираке и Сирии.
Однако в Вашингтоне его считают причастным к нападению на американское посольство в Багдаде. При этом демократы резко осудили убийство иранского генерала. Они считают это провокацией, которая может только спровоцировать новую войну на Ближнем Востоке.
Тегеран назвал убийство Сулеймани актом международного терроризма и пообещал отомстить США. Однако аналитики считают, что Иран не будет вступать в прямую конфронтацию с американской стороной.
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Новости мира. В столице Ирака в результате ракетного удара США убит иранский генерал Касем Сулеймани. Операцию санкционировал президент Дональд Трамп, сообщили в...
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