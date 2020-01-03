Команда президента разгромила сборную Международной федерации хоккея на Рождественском турнире

Источник материала: Tut.by

Команда президента Беларуси Александра Лукашенко разгромила на старте Рождественского турнира команду Международной федерации хоккея — 11:3.



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Лукашенко забросил две шайбы и сделал одну голевую передачу, а самым результативным стал председатель Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов, отметившийся хет-триком.

Напомним, что за команду президента Беларуси играют преимущественно бывшие хоккеисты национальной сборной.

В других матчах дня ОАЭ выиграли у Китая — 17:11, Украина победила Швецию — 4:1, а сборная Балтии и Германия сыграли 7:7.