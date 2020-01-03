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Команда президента разгромила сборную Международной федерации хоккея на Рождественском турнире
Источник материала: Tut.by
Команда президента Беларуси Александра Лукашенко разгромила на старте Рождественского турнира команду Международной федерации хоккея — 11:3.
Лукашенко забросил две шайбы и сделал одну голевую передачу, а самым результативным стал председатель Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов, отметившийся хет-триком.
Напомним, что за команду президента Беларуси играют преимущественно бывшие хоккеисты национальной сборной.
В других матчах дня ОАЭ выиграли у Китая — 17:11, Украина победила Швецию — 4:1, а сборная Балтии и Германия сыграли 7:7.
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Команда президента Беларуси Александра Лукашенко разгромила на старте Рождественского турнира команду Международной федерации хоккея - 11:3.
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