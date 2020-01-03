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Команда президента разгромила сборную Международной федерации хоккея на Рождественском турнире

03.01.2020 22:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Команда президента Беларуси Александра Лукашенко разгромила на старте Рождественского турнира команду Международной федерации хоккея — 11:3.


president.gov.by

Лукашенко забросил две шайбы и сделал одну голевую передачу, а самым результативным стал председатель Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов, отметившийся хет-триком.

Напомним, что за команду президента Беларуси играют преимущественно бывшие хоккеисты национальной сборной.

В других матчах дня ОАЭ выиграли у Китая — 17:11, Украина победила Швецию — 4:1, а сборная Балтии и Германия сыграли 7:7.

 
 
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Команда президента Беларуси Александра Лукашенко разгромила на старте Рождественского турнира команду Международной федерации хоккея - 11:3.
 
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