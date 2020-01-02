ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Лидском районе из-за выпавших из печи углей загорелся дом

03.01.2020 — Разное | Lida.Info  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Lida.Info

В Лидском районе из-за выпавших из печи углей загорелся дом

Вечером 2 января лидским спасателям потупило сообщение о загорании двухквартирного жилого дома в д. Наркуны Круповского сельского совета.

По прибытии первых подразделений МЧС к месту вызова обнаружено открытое пламенное горение кровли. При самостоятельном тушении пожара получила термические ожоги 1-2 степени (6% тела) проживающая совместно с хозяйкой супруга сына.

Как сообщили Lida.info в Лидском РОЧС, предполагаемая причина пожара — нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов (выпадение углей).

На данный момент на территории Гродненской области зарегистрированы 5 пожаров, жертвами которых стали 2 человека.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вечером 2 января лидским спасателям потупило сообщение о загорании двухквартирного жилого дома в д. Наркуны Круповского сельского совета. По прибытии первых...
 

Новости дня
Новости разные
 
Господствует минимализм. Показываем красивые комнаты без излишеств
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
03.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика