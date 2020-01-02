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В Лидском районе из-за выпавших из печи углей загорелся дом
Источник материала: Lida.Info
Вечером 2 января лидским спасателям потупило сообщение о загорании двухквартирного жилого дома в д. Наркуны Круповского сельского совета.
По прибытии первых подразделений МЧС к месту вызова обнаружено открытое пламенное горение кровли. При самостоятельном тушении пожара получила термические ожоги 1-2 степени (6% тела) проживающая совместно с хозяйкой супруга сына.
Как сообщили Lida.info в Лидском РОЧС, предполагаемая причина пожара — нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов (выпадение углей).
На данный момент на территории Гродненской области зарегистрированы 5 пожаров, жертвами которых стали 2 человека.
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Вечером 2 января лидским спасателям потупило сообщение о загорании двухквартирного жилого дома в д. Наркуны Круповского сельского совета. По прибытии первых...
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