Лестницы, подъезды, тротуары: что отремонтировали после «Доски позора» в прошлом году

Источник материала: Tut.by

Практика и окружающая нас действительность говорят о том, что умение вести переписку с людьми не влияет на реальное состояние дворов и улиц. Но механизм влияния все же есть — публичное обсуждение «убитых» лестниц, грязных луж, плохих капремонтов, устранения проблем «на отцепись» оказывает удивительное воздействие на тех, кто по должности должен отвечать за порядок. Сегодня мы вспоминаем, что в прошлом году было исправлено благодаря нашим читателям. У нас сегодня « Доска почета ».

Пешеходный переход, ведущий к школе на улице Золотая Горка в Минске, разобрали еще в 2018-м: асфальт подняли, грунт раскопали и уехали. После публикации на «Доске позора» ситуация изменилась.







Ранее подземный переход в Минске с Надеждинской на Володько выглядел как символ безразличия к людям: читатели сообщали , что грязь и лужа рядом с ним не высыхают лет 20. В апреле 2019-го там начался ремонт.







Вспомнились горе-работники с улицы Лобанка, 105, которые закапывали, а потом откапывали строительный мусор. Тем, кто за этими действиями наблюдал через окно, было даже весело. А вот работникам было не до веселья: после «разбора полетов» захоронение раскопали и мусор вывезли.

Лида, улица Невского. Починили лестницу .







Минск. Лестницу возле дома № 17 по улице Матусевича на пятый день после публикации отремонтировали.





Читатели также сообщили, что лестницу между домами на Гикало, 24 и Платонова, 33 к детскому саду № 111 отремонтировали .



Фото предоставлено читателем

Привели в порядок и дорожку в Гомеле по улице Владимирова, у остановки «Протезно-ортопедический центр».



Фото предоставлено читателем

В Мозыре «Доску позора» тоже читают . Люди сообщили, что аварийную лестницу на улице Ульяновской отремонтировали.





Очень оперативно сработали на Одинцова, 41 в Минске.







Лестница к остановке «Индустриальная». Фото отремонтированных ступенек прислал удивленный читатель: «Вот это оперативность!»







«Ремавтодор Фрунзенского района Минска» отремонтировал участок тротуара по улице Горецкого.



Опору освещения на Немиге отремонтировали.





А еще крыльцо у подъезда дома № 20 в переулке Козлова в Минске.



Фото предоставлено читателем

Удивительная история случилась с уложенной к Европейским играм асфальтовой дорожкой под мостом через Свислочь в Минске. После критики качества ее исполнения и наспех нанесенной разметки асфальт сняли и все переделали.







В начале августа мы писали о плачевном состоянии тротуара у подъездов № 9, 10, 11 на проспекте Рокоссовского, 52−1. Через неделю его отремонтировали.







После публикации на «Доске позора» на мосту имени Блохина в Витебске в течение лета заменили отбойники с обеих сторон. Выглядят они отлично.







Молодечно, улица Космонавтов. Здесь раньше не было тротуара. А теперь есть!







Через 3 дня после публикации дорожку по улице Одинцова в Минске привели в порядок.







Уверены, что это неполный список случаев, когда проблемы после публикации на «Доске позора» решались. Если вы знаете подобные примеры, сообщайте нам об этом обязательно на почту. И, конечно же, не забывайте делиться строительными «шедеврами». Делитесь увиденным: присылайте фото нам на почту: stroika@tutby.com с кратким описанием. Самые интересные мы опубликуем: никакие трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными.